Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Тричі зраджував — Розовий зізнався, що йому не подобалось у шлюбі arrow

Тричі зраджував — Розовий зізнався, що йому не подобалось у шлюбі

21 серпня 2025 17:37
Іванна Чайка - редактор
Іванна Чайка
редактор
Розовий розповів, чому зраджував дружині та як вона дізналася - інтерв’ю Раміні
Віктор Розовий. Фото: кадр із відео
Іванна Чайка - редактор
Іванна Чайка
редактор

Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий поділився подробицями особистого життя та історією розлучення з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Пара розірвала шлюб у червні.

Про це він розповів в інтерв’ю з Раміною Ескайхай.

Реклама
Читайте також:

Розовий розповів, чому зраджував дружині

Разом із Мерзлікіною Розовий був 13 років, з них рік у шлюбі. За цей період пара розходилась на два роки. 

Освідчився гуморист вже під час повномасштабного вторгнення, коли воював. Одружились вони в березні 2024 року, але оголосили про розлучення в травні 2025, причина — зради з його боку.

"Я воював війну... Я розумів, що в якийсь момент я можу померти або травмуватись. І я розумів, що у мене нічого немає... Ну є там у мене квартира, машина, але це все матеріальне. І я хотів дітей мати... щоб щось лишилось. Як помру, то мама буде плакати, а так хоч буде мамі якась радість", — розповів він.

Проте дружина дитину не хотіла. Причина: щоб самій не виховувати, як він поїде на війну. Як альтернативу вона пропонувала, щоб Розовий списався із ЗСУ.

Розовий зізнався, що тричі зраджував дружині — раз у 2019 році та двічі на війні. Однією із причин було те, що його не влаштовували інтимні стосунки з дружиною. А також те, що Ольга не приїжджала, коли він воював.

"Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало", — заявив Віктор.

Про зраду у 2019 році гуморист розповів сам, а про дві інші Мерзлікіна дізналась, коли побачила фотографії з дівчатами у його телефоні, коли він був після поранення.

"Я не пам'ятав пароль на телефоні після поранення, потім згадав, і вона зникла на день з телефоном", — каже він.

Проте Розовий каже, що сам би не пробачив людину, яка зраджує.

Нагадаємо, що ще у травні Розовий повідомляв, що у шлюбі ніяких зрад не було.

Натомість колишня дружина повідомила, що причиною розірвання стосунків стала зрада Віктора.

розлучення гумор інтерв'ю війна дружина Віктор Розовий
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 Виїзд за кордон — яку мінімальну суму готівки брати в Польщу

18:12 Екзотичний кавун в одеському супермаркеті — яка його ціна

18:10 МЗС Угорщини відреагувало на удар по Мукачево, не згадавши РФ

18:05 Пенсія для військових з інвалідністю — про що попередили у ПФУ

Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Зустріч Зеленського і Трампа — головне з Білого дому — відео - 80x80

Зустріч Зеленського і Трампа — головне з Білого дому — відео

17:54 Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему

17:40 Поліція та ДБР викрили чергову схему ухилення від ЗСУ

17:38 Одесит із пістолетом украв машину у таксиста — що загрожує

17:37 Тричі зраджував — Розовий зізнався, що йому не подобалось у шлюбі

17:31 Шахтар позиватиметься проти футболіста, що втік до Росії

18:15 Виїзд за кордон — яку мінімальну суму готівки брати в Польщу

18:12 Екзотичний кавун в одеському супермаркеті — яка його ціна

18:10 МЗС Угорщини відреагувало на удар по Мукачево, не згадавши РФ

18:05 Пенсія для військових з інвалідністю — про що попередили у ПФУ

17:54 Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему

Зустріч Зеленського і Трампа — головне з Білого дому — відео - 80x80

Зустріч Зеленського і Трампа — головне з Білого дому — відео

17:40 Поліція та ДБР викрили чергову схему ухилення від ЗСУ

17:38 Одесит із пістолетом украв машину у таксиста — що загрожує

17:37 Тричі зраджував — Розовий зізнався, що йому не подобалось у шлюбі

17:31 Шахтар позиватиметься проти футболіста, що втік до Росії

17:30 Депутат відповів, коли відбудеться засідання Київради

22:33 Овочі, фрукти та м’ясо — які ціни на Новому базарі у серпні

19 серпня

22:33 План дій Кабміну на 2025-2026 роки — амбіції, ризики та виклики

06:33 Відпочинок у Сергіївці на Одещині серпень 2025 — ціни та умови

18 серпня

18:43 Чи є надія на мир — одесити про зустріч Зеленського із Трампом

15 серпня

21:28 Чорноморський вузол — Одеса в наративах Кремля і баланс Анкари

17:33 Зустріч на Алясці — що чекають від неї в Одесі

06:33 Міліє і червоніє — стан Куяльницького лиману на Одещині

14 серпня

21:28 Зустріч Трампа і Путіна — чи можливе закінчення війни в Україні

13 серпня

22:33 Російські артисти в Україні з концертами — що кажуть в Одесі

21:29 Одеський зоопарк під мікроскопом ревізорів — результати перевірок

Text

18:02 Трамп натякнув на наступ України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа зробили нову заяву щодо України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захист неба і альтернатива НАТО для України — ефір Ранок.LIVE

20 серпня
Text

19:00 Корупція на столичних мостах і дорогах — ефір Київський час

Text

18:00 Лондон жорстоко попередив Путіна — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:10 Скільки грошей треба мати на кордоні з Польщею — сума готівки

15 серпня 2025

23:20Журналісти кричали Путіну про вбивства українців — ЗМІ вигнали

9 серпня 2025

18:10 Гроші для людей з інвалідністю — хто отримає доплату в серпні

13:35 Одноразова допомога військовим — де можна отримати до 50 тис.грн

12 серпня 2025

19:10 В Україні ввели нові нічні обмеження — що заборонено після 22:00

16 серпня 2025

01:20 Як довго авто може їздити на одному комплекті шин

13 серпня 2025

07:15 Повернення в Україну — за що штрафують на кордоні у 2025 році

18 серпня 2025

05:57 Дві додаткові доплати УБД в серпні — розмір виплат

14 серпня 2025

22:00 Російські артисти хочуть в Україну — як реагують українці

18 серпня 2025

08:00 Українцям з інвалідністю виплатять допомогу у 10,8 тис. грн

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації