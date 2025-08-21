Розовий розповів, чому зраджував дружині та як вона дізналася - інтерв’ю Раміні

Віктор Розовий. Фото: кадр із відео

Гуморист і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий поділився подробицями особистого життя та історією розлучення з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Пара розірвала шлюб у червні.

Про це він розповів в інтерв’ю з Раміною Ескайхай.

Розовий розповів, чому зраджував дружині

Разом із Мерзлікіною Розовий був 13 років, з них рік у шлюбі. За цей період пара розходилась на два роки.

Освідчився гуморист вже під час повномасштабного вторгнення, коли воював. Одружились вони в березні 2024 року, але оголосили про розлучення в травні 2025, причина — зради з його боку.

"Я воював війну... Я розумів, що в якийсь момент я можу померти або травмуватись. І я розумів, що у мене нічого немає... Ну є там у мене квартира, машина, але це все матеріальне. І я хотів дітей мати... щоб щось лишилось. Як помру, то мама буде плакати, а так хоч буде мамі якась радість", — розповів він.

Проте дружина дитину не хотіла. Причина: щоб самій не виховувати, як він поїде на війну. Як альтернативу вона пропонувала, щоб Розовий списався із ЗСУ.

Розовий зізнався, що тричі зраджував дружині — раз у 2019 році та двічі на війні. Однією із причин було те, що його не влаштовували інтимні стосунки з дружиною. А також те, що Ольга не приїжджала, коли він воював.

"Це дуже не моя людина. Я не хотів з нею бути. Я не шкодую ні про одну зраду. Я зраджував тільки одній людині, тому що, на мою думку, вона цього заслуговувала, як би це трагічно не звучало", — заявив Віктор.

Про зраду у 2019 році гуморист розповів сам, а про дві інші Мерзлікіна дізналась, коли побачила фотографії з дівчатами у його телефоні, коли він був після поранення.

"Я не пам'ятав пароль на телефоні після поранення, потім згадав, і вона зникла на день з телефоном", — каже він.

Проте Розовий каже, що сам би не пробачив людину, яка зраджує.

Нагадаємо, що ще у травні Розовий повідомляв, що у шлюбі ніяких зрад не було.

Натомість колишня дружина повідомила, що причиною розірвання стосунків стала зрада Віктора.