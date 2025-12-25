Мобілізація в ЗСУ - мобілізація під час подання заяви на відстрочку

Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Теоретично військовозобов’язаного громадянина не можуть мобілізувати уже після того, як він подасть заяву на відстрочку від мобілізації до ТЦК. Реальна ж ситуація дещо відрізняється від того, що вимагає законодавство.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Мобілізація після заяви про відстрочку

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який подав заяву на отримання відстрочки від мобілізації.

Чоловік уточнив, чи можуть його мобілізувати у період між поданням заяви та рішенням ТЦК щодо надання відстрочки.

"Згідно законодавства — заява захищає від мобілізації, адже відповідно до п. 60 постанови КМУ №560 до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Практика відрізняється від теорії

Втім, на практиці ситуація дещо відрізняється від того, що має бути згідно із законом.

"Як показує практика, ТЦК не завжди зважають на норми законодавства", — підкреслив юрист.

Тому, додав Владислав Дерій, громадянин може у такій ситуації подати скаргу до обласного ТЦК, Міноборони, поліції чи до суду.

