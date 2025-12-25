Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Подав заяву на відстрочку — чи мобілізують до рішення ТЦК

Подав заяву на відстрочку — чи мобілізують до рішення ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 06:30
Мобілізація в ЗСУ - мобілізація під час подання заяви на відстрочку
Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Теоретично військовозобов’язаного громадянина не можуть мобілізувати уже після того, як він подасть заяву на відстрочку від мобілізації до ТЦК. Реальна ж ситуація дещо відрізняється від того, що вимагає законодавство.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація після заяви про відстрочку

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який був оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який подав заяву на отримання відстрочки від мобілізації.

Чоловік уточнив, чи можуть його мобілізувати у період між поданням заяви та рішенням ТЦК щодо надання відстрочки.

"Згідно законодавства — заява захищає від мобілізації, адже відповідно до п. 60 постанови КМУ №560 до ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Практика відрізняється від теорії

Втім, на практиці ситуація дещо відрізняється від того, що має бути згідно із законом.

"Як показує практика, ТЦК не завжди зважають на норми законодавства", — підкреслив юрист.

Тому, додав Владислав Дерій, громадянин може у такій ситуації подати скаргу до обласного ТЦК, Міноборони, поліції чи до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні змінять оцінку здоров'я військовозобов'язаних.

Додамо, ми повідомляли про те, які є особливості мобілізації громадян, які перебувають у запасі.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації