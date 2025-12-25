Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Подал заявление на отсрочку — мобилизуют ли до решения ТЦК

Подал заявление на отсрочку — мобилизуют ли до решения ТЦК

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 06:30
Мобилизация в ВСУ - мобилизация во время подачи заявления на отсрочку
Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Теоретически военнообязанного гражданина не могут мобилизовать уже после того, как он подаст заявление на отсрочку от мобилизации в ТЦК. Реальная же ситуация несколько отличается от того, что требует законодательство.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация после заявления об отсрочке

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после введения на всей территории страны военного положения.

К юристам обратился гражданин, который подал заявление на получение отсрочки от мобилизации.

Мужчина уточнил, могут ли его мобилизовать в период между подачей заявления и решением ТЦК о предоставлении отсрочки.

"Согласно законодательству — заявление защищает от мобилизации, ведь в соответствии с п. 60 постановления КМУ №560 до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Практика отличается от теории

Впрочем, на практике ситуация несколько отличается от того, что должно быть по закону.

"Как показывает практика, ТЦК не всегда учитывают нормы законодательства", — подчеркнул юрист.

Поэтому, добавил Владислав Дерий, гражданин может в такой ситуации подать жалобу в областной ТЦК, Минобороны, полицию или в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине изменят оценку здоровья военнообязанных.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть особенности мобилизации граждан, находящихся в запасе.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации