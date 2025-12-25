Мобилизация в ВСУ - мобилизация во время подачи заявления на отсрочку

Граждане в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Теоретически военнообязанного гражданина не могут мобилизовать уже после того, как он подаст заявление на отсрочку от мобилизации в ТЦК. Реальная же ситуация несколько отличается от того, что требует законодательство.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Мобилизация после заявления об отсрочке

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который был объявлен после введения на всей территории страны военного положения.

К юристам обратился гражданин, который подал заявление на получение отсрочки от мобилизации.

Мужчина уточнил, могут ли его мобилизовать в период между подачей заявления и решением ТЦК о предоставлении отсрочки.

"Согласно законодательству — заявление защищает от мобилизации, ведь в соответствии с п. 60 постановления КМУ №560 до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Практика отличается от теории

Впрочем, на практике ситуация несколько отличается от того, что должно быть по закону.

"Как показывает практика, ТЦК не всегда учитывают нормы законодательства", — подчеркнул юрист.

Поэтому, добавил Владислав Дерий, гражданин может в такой ситуации подать жалобу в областной ТЦК, Минобороны, полицию или в суд.

