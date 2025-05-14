Віктор Розовий розлучився — дружина коміка назвала причину — фото

Віктор Розовий з дружиною. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Актор "Ліги сміху" Віктор Розовий засмутив шанувальників новиною про розлучення із дружиною Ольгою. Гуморист не став розкривати подробиці, натомість його колишня обраниця ошелешила причиною їхнього розставання.

На своїй сторінці в Instagram UGC-кріейторка написала відвертий пост.

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На своїй сторінці в соцмережі Ольга розповіла, що вони із Віктором подали заяву про розлучення і вже за місяць офіційно розірвуть шлюб. Причиною такого рішення, за словами дружини гумориста, стали його чисельні зради під час їхніх стосунків.

"Офіційно — подали заяву на розлучення через зради Віктора під час наших стосунків", — заявила Ольга.

Як пояснила Ольга, протягом року у шлюбі пара пережила чимало потрясінь, в тому числі серйозне поранення Віктора на передовій. І хоча подружжя зве рталося по допомогу до спеціалістів, врятувати шлюб не вдалося.

"Будьте певні, цей рік був пеклом для обох, більш ніж можна уявити. Усе, що виринуло, боліло не менше, ніж ситуація з пораненням. Ми чесно старались: працювали як у сімейній терапії, так і кожен окремо. Цей рік ми намагались бути поруч, бути підтримкою. Приймати не одну, а одразу дві нові реальності — виснажливо. Я не можу це стерти чи просто забути. Кожен залишається зі своєю правдою", — написала Ольга.

Дружина шоумена заявила, що вони ухвалили рішення розійтися мирним шляхом та не розголошувати подробиці розставання на широкий загал. Окрім того, Ольга також написала про те, що кошти, які збирала на лікування Віктора після поранення, вона вже перерахувала на його рахунок.

Нагадаємо, у ЗМІ ширяться чутки, що Леонардо Ді Капріо вирішив вперше одружитися. А також ми писали, що відомий український актор розлучився з дружиною під час війни.