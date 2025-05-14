Виктор Розовый развелся — жена комика назвала причину — фото

Виктор Розовый с женой. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Актер "Лиги смеха" Виктор Розовый огорчил поклонников новостью о разводе с женой Ольгой. Юморист не стал раскрывать подробности, зато его бывшая избранница ошарашила причиной их расставания.

На своей странице в Instagram UGC-криэйтор написала откровенный пост.

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На своей странице в соцсети Ольга рассказала, что они с Виктором подали заявление о разводе и уже через месяц официально расторгнут брак. Причиной такого решения, по словам жены юмориста, стали его многочисленные измены во время их отношений.

"Официально — подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений", — заявила Ольга.

Как пояснила Ольга, в течение года в браке пара пережила немало потрясений, в том числе серьезное ранение Виктора на передовой. И хотя супруги обращались обращались за помощью к специалистам, спасти брак не удалось.

"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый по отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две новые реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", — написала Ольга.

Жена шоумена заявила, что они приняли решение разойтись мирным путем и не разглашать подробности расставания на широкую общественность. Кроме того, Ольга также написала о том, что средства, которые собирала на лечение Виктора после ранения, она уже перечислила на его счет.

Напомним, в СМИ ходят слухи, что Леонардо Ди Каприо решил впервые жениться. А также мы писали, что известный украинский актер развелся с женой во время войны.