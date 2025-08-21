Розовый рассказал, почему изменял жене и как она узнала - интервью Рамине

Виктор Розовый. Фото: кадр из видео

Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый поделился подробностями личной жизни и историей развода с бывшей женой Ольгой Мерзликиной. Пара расторгла брак в июне.

Об этом он рассказал в интервью с Раминой Эскайхай.

Вместе с Мерзликиной Розовый был 13 лет, из них год в браке. За этот период пара расходилась на два года.

Сделал предложение юморист, уже во время полномасштабного вторжения, когда воевал. Поженились они в марте 2024 года, но объявили о разводе в мае 2025-го, причина — измены с его стороны.

"Я воевал войну... Я понимал, что в какой-то момент я могу умереть или травмироваться. И я понимал, что у меня ничего нет... Ну есть там у меня квартира, машина, но это все материальное. И я хотел детей иметь... чтобы что-то осталось. Если умру, то мама будет плакать, а так хоть будет маме какая-то радость", — рассказал он.

Однако жена ребенка не хотела. Причина: чтобы самой не воспитывать, если он поедет на войну. В качестве альтернативы она предлагала, чтобы Розовый списался из ВСУ.

Розовый признался, что трижды изменял жене — раз в 2019 году и дважды на войне. Одной из причин было то, что его не устраивали интимные отношения с женой. А также то, что Ольга не приезжала, когда он воевал.

"Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало", — заявил Виктор.

Об измене в 2019 году юморист рассказал сам, а о двух других Мерзликина узнала, когда увидела фотографии с девушками в его телефоне, когда он был после ранения.

"Я не помнил пароль на телефоне после ранения, потом вспомнил, и она исчезла на день с телефоном", — говорит он.

Однако Розовый говорит, что сам бы не простил человека, который предает.

Напомним, что еще в мае Розовый сообщал, что в браке никаких измен не было.

Зато бывшая жена сообщила, что причиной разрыва отношений стала измена Виктора.