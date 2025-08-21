Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Трижды изменял — Розовый признался, что ему не нравилось в браке arrow

Трижды изменял — Розовый признался, что ему не нравилось в браке

21 августа 2025 17:37
Иванна Чайка - редактор
Иванна Чайка
редактор
Розовый рассказал, почему изменял жене и как она узнала - интервью Рамине
Виктор Розовый. Фото: кадр из видео
Иванна Чайка - редактор
Иванна Чайка
редактор

Юморист и ветеран российско-украинской войны Виктор Розовый поделился подробностями личной жизни и историей развода с бывшей женой Ольгой Мерзликиной. Пара расторгла брак в июне.

Об этом он рассказал в интервью с Раминой Эскайхай.

Реклама
Читайте также:

Розовый рассказал, почему изменял жене

Вместе с Мерзликиной Розовый был 13 лет, из них год в браке. За этот период пара расходилась на два года.

Сделал предложение юморист, уже во время полномасштабного вторжения, когда воевал. Поженились они в марте 2024 года, но объявили о разводе в мае 2025-го, причина — измены с его стороны.

"Я воевал войну... Я понимал, что в какой-то момент я могу умереть или травмироваться. И я понимал, что у меня ничего нет... Ну есть там у меня квартира, машина, но это все материальное. И я хотел детей иметь... чтобы что-то осталось. Если умру, то мама будет плакать, а так хоть будет маме какая-то радость", — рассказал он.

Однако жена ребенка не хотела. Причина: чтобы самой не воспитывать, если он поедет на войну. В качестве альтернативы она предлагала, чтобы Розовый списался из ВСУ.

Розовый признался, что трижды изменял жене — раз в 2019 году и дважды на войне. Одной из причин было то, что его не устраивали интимные отношения с женой. А также то, что Ольга не приезжала, когда он воевал.

"Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало", — заявил Виктор.

Об измене в 2019 году юморист рассказал сам, а о двух других Мерзликина узнала, когда увидела фотографии с девушками в его телефоне, когда он был после ранения.

"Я не помнил пароль на телефоне после ранения, потом вспомнил, и она исчезла на день с телефоном", — говорит он.

Однако Розовый говорит, что сам бы не простил человека, который предает.

Напомним, что еще в мае Розовый сообщал, что в браке никаких измен не было.

Зато бывшая жена сообщила, что причиной разрыва отношений стала измена Виктора.

развод юмор интервью війна жена Виктор Розовый
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:40 В России исчез бензин — в каком регионе жалуются на дефицит

03:32 На Харьковщине пьяный водитель врезался в мотоцикл — решение суда

03:26 Для строителей есть вакансия в "Азове" — будут хорошие условия

02:52 На бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина — что известно

02:33 Женщина хотела "порешать" с полицией, но получила приговор суда

Встреча Зеленского и Трампа — главное из Белого дома — видео - 80x80

Встреча Зеленского и Трампа — главное из Белого дома — видео

02:04 ВСУ ударили по Брянщине РФ — взрыв и пожар на НПС "Унеча"

01:33 Военный на Одесчине избивал сожительницу — как наказал суд

01:30 Резерв+ сигнализирует о статусе "в розыске" — юрист дала советы

01:12 Успейте подкормить огурцы до конца августа — урожай гарантирован

01:03 На Волыни судили бойца ВСУ, который избил жену — какой приговор

03:40 В России исчез бензин — в каком регионе жалуются на дефицит

03:32 На Харьковщине пьяный водитель врезался в мотоцикл — решение суда

03:26 Для строителей есть вакансия в "Азове" — будут хорошие условия

02:52 На бульваре Леси Украинки в Киеве вспыхнула машина — что известно

02:33 Женщина хотела "порешать" с полицией, но получила приговор суда

Встреча Зеленского и Трампа — главное из Белого дома — видео - 80x80

Встреча Зеленского и Трампа — главное из Белого дома — видео

02:04 ВСУ ударили по Брянщине РФ — взрыв и пожар на НПС "Унеча"

01:33 Военный на Одесчине избивал сожительницу — как наказал суд

01:30 Резерв+ сигнализирует о статусе "в розыске" — юрист дала советы

01:12 Успейте подкормить огурцы до конца августа — урожай гарантирован

01:03 На Волыни судили бойца ВСУ, который избил жену — какой приговор

19:47 Сколько стоит собрать ребенка в школу — цены на 7 км в Одессе

20 августа

22:33 Овощи, фрукты и мясо — какие цены на Новом базаре в августе

19 августа

22:33 План действий Кабмина на 2025-2026 годы — амбиции, риски и вызовы

06:33 Отдых в Сергеевке в Одесской области август 2025 — цены и условия

18 августа

18:43 Есть ли надежда на мир — одесситы о встрече Зеленского с Трампом

15 августа

21:28 Черноморский узел — Одесса в нарративах Кремля и баланс Анкары

17:33 Встреча на Аляске — что ждут от нее в Одессе

06:33 Мелеет и краснеет — состояние Куяльницкого лимана на Одесчине

14 августа

21:28 Встреча Трампа и Путина — возможно ли окончание войны в Украине

13 августа

22:33 Российские артисты в Украине с концертами — что говорят в Одессе

Text

18:02 Трамп намекнул на наступление Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 У Трампа сделали новое заявление по Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Защита неба и альтернатива НАТО для Украины — эфир Ранок.LIVE

20 августа
Text

19:00 Коррупция на столичных мостах и дорогах — эфир Київський час

Text

18:00 Лондон жестоко предупредил Путина — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Сколько денег нужно иметь на границе с Польшей — сумма наличных

15 августа 2025

23:20Журналисты кричали Путину об убийствах украинцев — СМИ выгнали

9 августа 2025

18:10 Деньги для людей с инвалидностью — кто получит доплату в августе

21 августа 2025

01:30 Сырский сказал, как компенсировать нехватку мобилизованных в ВСУ

9 августа 2025

13:35 Единовременная помощь военным — где можно получить до 50 тыс.грн

12 августа 2025

19:10 В Украине ввели новые ограничения — что запрещено после 22:00

16 августа 2025

01:20 Как долго авто может ездить на одном комплекте шин

13 августа 2025

07:15 Возвращение в Украину — за что штрафуют на границе в 2025 году

18 августа 2025

05:57 Две дополнительные доплаты УБД в августе — размер выплат

14 августа 2025

22:00 Российские артисты хотят в Украину — как реагируют украинцы

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации