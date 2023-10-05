Чому ми відчуваємо чиюсь присутність у порожній кімнаті? Вчені відкрили правду

Людина відчуває чиюсь присутність у порожній кімнаті. Фото: pixabay.com

Чи стикалися ви колись, залишаючись одні в приміщені, з моторошним відчуттям, ніби з вами є ще хтось і ви зовсім не одні? Подібне відчували мільйони людей у всьому світі. Та яке може бути пояснення цьому загадковому явищу?

Нарешті наука розгадала цю таємницю й змогла пояснити, що відбувається насправді, використавши наукові моделі розуму, тіла і відносин між ними, повідомляє Science Alert.

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Ще 1886 року Товариство психічних досліджень (SPR) опублікувало "Фантазми живих" (Phantasms of the Living) — до цієї збірки увійшов 701 випадок телепатії, передчуттів та інших незвичайних явищ.

Наприклад, у праці описується випадок, коли загадкова нічна сутність попередила людину не приєднуватися до подорожі човном, яка мала статися вранці. Пізніше людина дізналася, що всі учасники тієї подорожі потонули.

Проте в ті часи, "Фантазми" були розкритиковані за ненауковість. Та й сучасна наука не сприймає подібні праці серйозно.

Та все ж люди продовжують стикатися з подібними загадками й вони інколи дійсно лякають...

Перше ґрунтовне дослідження і висновки вчених

Одне з найбільших досліджень на тему було проведено саме SPR 1894 року. Свою працю автори назвали "Перепис галюцинацій" (Census of Hallucinations), вона включала опитування понад 17 тис. людей у Великобританії, США та Європі.

Цікаво, що метою цього опитування було дізнатися, як часто людей "відвідують, здавалося б, неможливі явища, що віщують смерть". Результати були дійсно дивовижні. Адже виявилося, що подібні випадки траплялися занадто часто, щоб бути випадковими — один з кожних 43 опитаних.

Моторошна тінь поруч із дівчиною. Фото: google.com

Не солодкі сни та сутності, що нам загрожують

За словами доцента кафедри психології Даремського університету Бена Алдерсон-Дей, багато повідомлень, зібраних тоді SPR, нагадують гіпнагогію: галюцинаторні переживання, які відбуваються на межі сну.

Дослідники припускають, що описані випадки можуть бути пов'язані з сонним паралічем, з яким хоча б раз у житті стикалися близько 7% дорослих.

Наразі наукою точно встановлено, що під час сонного паралічу наші м'язи залишаються "замороженими", в момент коли розум активний і не спить.

Більш ранні дослідження вже показали, що понад 50% людей із сонним паралічем повідомляли про "присутність когось ще в кімнаті".

Цікаво, що більшість вікторіанських сутностей, задокументованих SPR, були нешкідливими. А от у сучасному світі люди, як правило, повідомляють про недоброзичливі й навіть злі сутності.

Деякі дослідники зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому сонний параліч може викликати відчуття присутності когось іще в порожній кімнаті — вчені вивчили особливості пробудження в такій незвичайній ситуації.

Результати досліджень показують, що більшість людей вважають сонний параліч страшним, навіть без галюцинацій.

Сонний параліч. Фото: Getty Images

Дослідження продовжуються... Відповідь вже близько!

2007 року дослідники сну Дж. Аллен Чейн і Тодд Жірард заявили, якщо ми прокинемося паралізованими та вразливими, наші інстинкти змусять нас відчувати загрозу, а наш розум заповнить прогалину. Таким чином, якщо ми здобич, то десь має бути хижак. Саме цього хижака й домальовує наша підсвідомість.

Є й інший підхід, який полягає в тому, щоб поглянути на спільні риси присутності сутності під час сонного паралічу та присутності під час неспання, коли ми просто одні в кімнаті.

Остання чверть століття досліджень засвідчили, що присутності є не тільки невіддільною частиною гіпнагогічного ландшафту, а й спостерігаються при хворобі Паркінсона, психозі, навколосмертних переживаннях і тяжкій втраті. Усе це свідчить про те, що відвідування навряд чи пов'язані зі сном.

Зв'язок розуму і тіла

Науковці стверджують, під час експериментів зі стимуляцією мозку та опису неврологічних ситуацій, вдалося дізнатися, що присутність може бути спровокована тілесними сигналами.

Наприклад, 2006 року невролог Шахар Арзі та його колеги змогли створити "фігуру тіні", яку відчула жінка, чий мозок стимулювався електричним струмом у лівому скронево-тім’яному з’єднанні (TPJ). Фігура ніби відображала положення тіла жінки — і TPJ поєднує інформацію про наші органи чуття та наше тіло.

Серія експериментів була проведена 2014 року. З'ясувалося, що порушення сенсорних очікувань людей, імовірно, викликає у деяких здорових людей відчуття присутності. Метод полягав у тому, щоб змусити вас відчути, ніби ви торкаєтеся власної спини, синхронізуючи ваші рухи з роботом, який стояв прямо перед вами.

Наш мозок розуміє синхронізацію, припускаючи, що ми створюємо це відчуття. Потім, коли ця синхронізація порушується — через те, що дотики робота трохи не синхронізовані — люди можуть раптово відчути, що тут є інша людина: привид у машині. Зміна сенсорного очікування ситуації викликає щось на зразок галюцинації.

Ця логіка також може застосовуватися до такої ситуації, як сонний параліч. Вся наша звична інформація про наше тіло та органи чуття порушується в цьому контексті, тому, можливо, не дивно, що ми можемо відчувати, що поруч з нами присутнє "щось". Ми можемо відчувати, що це інша присутність, але насправді це ми самі.

Дівчина у темній кімнаті. Фото: google.com

Доцент кафедри психології Даремського університету Бен Олдерсон-Дей, провів власне спостереження 2022 року на основі клінічних звітів, духовної практики та видів спорту, що вимагають витривалості (які добре відомі тим, що викликають низку галюцинаторних явищ, у тому числі присутності).

У всіх цих ситуаціях багато аспектів відчуття присутності були дуже схожими: наприклад, суб’єкт відчував, що присутність знаходиться прямо за ним. Присутності, пов’язані зі сном, описували всі три групи, але так само були та присутності, зумовлені емоційними факторами, такими як горе та важка втрата.

Зрештою попри свою багатовікову історію, наука про відчуття присутності насправді лише розпочалася, а тому знадобиться більше досліджень та експериментів, щоб зрозуміти, як це працює та чим спричинено насправді. Олдерсон-Дей припускає, що пояснення може бути не одне.

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