Почему мы чувствуем чье-то присутствие в пустой комнате? Ученые открыли правду

Человек чувствует чье-то присутствие в пустой комнате. Фото: pixabay.com

Сталкивались ли вы когда-то, оставаясь одни в помещении, с жутким чувством, будто с вами есть еще кто-то и вы совсем не одни? Подобное чувствовали миллионы людей по всему миру. Но какое может быть объяснение этому загадочному явлению?

Наконец, наука разгадала эту тайну и смогла объяснить, что происходит на самом деле, использовав научные модели ума, тела и отношений между ними, сообщает Science Alert.

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Еще в 1886 году Общество психических исследований (SPR) опубликовало "Фантазмы живых" (Phantasms of the Living) — в этот сборник вошел 701 случай телепатии, предчувствий и других необычных явлений.

Например, в труде описывается случай, когда загадочная ночная сущность предупредила человека не присоединяться к путешествию на лодке, которое должно было произойти утром. Позже человек узнал, что все участники этого путешествия утонули.

Тем не менее в те времена "Фантазмы" были раскритикованы за ненаучность. Да и современная наука не воспринимает подобные труды серьезно.

Однако люди продолжают сталкиваться с подобными загадками и они иногда действительно пугают...

Первое основательное исследование и выводы ученых

Одно из самых больших исследований на тему было проведено именно SPR в 1894 году. Свой труд авторы назвали "Перепись галлюцинаций" (Census of Hallucinations), она включала опрос более 17 тыс. человек в Великобритании, США и Европе.

Интересно, что целью этого опроса было узнать, как часто людей "посещают, казалось бы, невозможные явления, предвещающие смерть". Результаты были действительно удивительные. Ведь оказалось, что подобные случаи были слишком частые, чтобы быть случайными — один из каждых 43 опрошенных.

Жуткая тень рядом с девушкой. Фото: google.com

Не сладкие сны и сущности, которые нам угрожают

По словам доцента кафедры психологии Даремского университета Бена Алдерсон-Дэй, многие сообщения, собранные тогда SPR, напоминают гипнагогию: галлюцинаторные переживания, происходящие на грани сна.

Исследователи предполагают, что описанные случаи могут быть связаны с сонным параличом, с которым хотя бы один раз в жизни сталкивались около 7% взрослых.

Наукой точно установлено, что во время сонного паралича наши мышцы остаются "замороженными", в момент когда ум активен и бодрствует.

Более ранние исследования уже показали, что более 50% людей с сонным параличом сообщали о "присутствии кого-то еще в комнате".

Интересно, что большинство викторианских сущностей, задокументированных SPR, были безвредны. А вот в современном мире люди, как правило, сообщают о недоброжелательных и даже злых сущностях.

Некоторые исследователи сосредоточились на том, чтобы понять, почему сонный паралич может вызвать ощущение присутствия кого-то еще в пустой комнате — ученые изучили особенности пробуждения в столь необычной ситуации.

Результаты исследований показывают, что большинство людей считают сонный паралич пугающим, даже без галлюцинаций.

Сонный паралич. Фото: Getty Images

Исследования продолжаются… Ответ уже близко!

В 2007 году исследователи сна Дж. Аллен Чейн и Тодд Жирард заявили, что если мы проснемся парализованными и уязвимыми, наши инстинкты заставят нас чувствовать угрозу, а наш разум восполнит пробел. Таким образом, если мы добыча, то где-то должен быть хищник. Именно этого хищника и дорисовывает наше подсознание.

Есть и другой подход, который заключается в том, чтобы взглянуть на общие черты присутствия сущности во время сонного паралича и присутствия во время бодрствования, когда мы просто одни в комнате.

Последняя четверть века исследований показала, что присутствия являются не только неотделимой частью гипнагогического ландшафта, но и наблюдаются при болезни Паркинсона, психозе, околосмертных переживаниях и тяжелой потере. Все это свидетельствует, что посещение вряд ли связано со сном.

Связь ума и тела

Ученые утверждают, что в ходе экспериментов со стимуляцией мозга и описания неврологических ситуаций удалось узнать, что присутствие может быть спровоцировано телесными сигналами.

К примеру, в 2006 году невролог Шахар Арзи и его коллеги смогли создать "фигуру тени", которую испытала женщина, чей мозг стимулировался электрическим током в левом височно-теменном соединении (TPJ). Фигура будто отражала положение тела женщины — и TPJ объединяет информацию о наших органах чувств и нашем теле.

Серия экспериментов была проведена в 2014 году. Выяснилось, что нарушение сенсорных ожиданий людей, вероятно, вызывает у некоторых здоровых людей чувство присутствия. Метод заключался в том, чтобы заставить вас почувствовать, будто вы затрагиваете собственную спину, синхронизируя ваши движения с роботом, который стоял прямо перед вами.

Наш мозг понимает синхронизацию, предполагая, что мы создаем это чувство. Потом, когда эта синхронизация нарушается, потому что прикосновения работа чуть не синхронизированы, люди могут внезапно почувствовать, что здесь есть другой человек: призрак в машине. Изменение сенсорного ожидания ситуации вызывает нечто вроде галлюцинации.

Эта логика также может применяться к такой ситуации, как сонный паралич. Вся наша привычная информация о нашем теле и органах чувств нарушается в этом контексте, поэтому, возможно, неудивительно, что мы можем чувствовать, что рядом с нами присутствует "что-то". Мы можем чувствовать, что это другое присутствие, но это мы сами.

Девушка в темной комнате. Фото: google.com

Доцент кафедры психологии Даремского университета Бен Олдерсон-Дэй провел собственное наблюдение в 2022 году на основе клинических отчетов, духовной практики и видов спорта, требующих выносливости (которые хорошо известны тем, что вызывают ряд галлюцинаторных явлений, в том числе присутствия).

Во всех этих ситуациях многие аспекты ощущения присутствия были очень похожи: например, субъект чувствовал, что присутствие находится прямо за ним. Присутствия, связанные со сном, описывали все три группы, но также были и присутствия, обусловленные эмоциональными факторами, такими как горе и тяжелая потеря.

В конце концов, несмотря на свою многовековую историю, наука об ощущении присутствия на самом деле только началась, поэтому потребуется больше исследований и экспериментов, чтобы понять, как это работает и чем вызвано на самом деле. Олдерсон-Дэй предполагает, что объяснение может быть не одно.

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