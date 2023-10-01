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З'явився додаток, який визначає за 5 секунд причину плачу дитини

1 жовтня 2023 06:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
З'явився додаток, який визначає за 5 секунд причину плачу дитини
Маленький хлопчик плаче. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Науковці розробили додаток на основі штучного інтелекту, який з легкістю визначає причину плачу немовляти. Для цього застосунку достатньо всього 5 секунд.

Програма під назвою CryAnalyzer доступна для завантаження в Google Play та App Store.

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Додаток, який визначає причину плачу дитини

Так, додаток на основі ШІ розпізнає 20 000 різних дитячих звуків і всього за 5 секунд назве причину вередування. Програма працює як "Шазам" для розпізнавання пісень.

Спершу застосунок аналізує плач дитини, який зіставляє зі звуками інших дітей. Після цього додаток повідомляє про причину занепокоєння немовляти: хоче їсти, щось болить чи ж просто вередує.

Нагадаємо, що штучний інтелект ChatGPT, який за думкою, дослідників, нещодавно погіршився, отримав два оновлення. Вони стосуються його нової системи розпізнавання запитів.

Також ми писали, що чат-боти зі штучним інтелектом великої мовної моделі (LLM) можуть перевершити середньостатистичну людину в творчих завданнях. Йдеться про мозковий штурм щодо альтернативного використання звичайних предметів, що є відображенням різного мислення. Однак люди, які отримали найвищі результати в цих завданнях, все одно перевершили результати найефективніших чат-ботів.

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