З'явився додаток, який визначає за 5 секунд причину плачу дитини

Маленький хлопчик плаче. Фото: freepik.com

Науковці розробили додаток на основі штучного інтелекту, який з легкістю визначає причину плачу немовляти. Для цього застосунку достатньо всього 5 секунд.

Програма під назвою CryAnalyzer доступна для завантаження в Google Play та App Store.

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Додаток, який визначає причину плачу дитини

Так, додаток на основі ШІ розпізнає 20 000 різних дитячих звуків і всього за 5 секунд назве причину вередування. Програма працює як "Шазам" для розпізнавання пісень.

Спершу застосунок аналізує плач дитини, який зіставляє зі звуками інших дітей. Після цього додаток повідомляє про причину занепокоєння немовляти: хоче їсти, щось болить чи ж просто вередує.

Technology is very helpful. This app uses AI to understand why babies cry. It does this by listening to over 20,000 different baby sounds and can tell you the reason in 5 seconds.👶🤖📱 pic.twitter.com/vxZHKVrN56 — Wow Videos (@ViralXfun) September 30, 2023

Нагадаємо, що штучний інтелект ChatGPT, який за думкою, дослідників, нещодавно погіршився, отримав два оновлення. Вони стосуються його нової системи розпізнавання запитів.

Також ми писали, що чат-боти зі штучним інтелектом великої мовної моделі (LLM) можуть перевершити середньостатистичну людину в творчих завданнях. Йдеться про мозковий штурм щодо альтернативного використання звичайних предметів, що є відображенням різного мислення. Однак люди, які отримали найвищі результати в цих завданнях, все одно перевершили результати найефективніших чат-ботів.