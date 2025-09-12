Wizz Air добавил 6 рейсов из Литвы - направления, цены на билеты

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из Литвы — направления
Венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 рейсов из литовских городов Вильнюс и Паланга. Это может пригодиться украинцам, которых страна Балтии спасает от войны.
Об этом компания сообщила в Facebook.
Новые рейсы Wizz Air
Сообщается, что уже этой зимой пассажиры смогут добраться рейсами лоукостера из Вильнюса в Ниццу (Франция), Подгорицу (Черногория), Тирану (Албания), Турку (Финляндия) и Таллинн (Эстония).
Также Wizz Air добавил рейс из Паланги в Осло (Норвегия).
В компании сообщили, что новые рейсы откроют с декабря 2025 года. Билеты уже доступны на сайте и в приложении. Их стоимость стартует от 14,99 евро.
"Независимо от того, хотите ли вы солнца, жизни в большом городе или уютного отдыха в скандинавских странах — ваше следующее приключение ждет вас", — добавили в Wizz Air.
