Wizz Air добавил 6 рейсов из Литвы - направления, цены на билеты

Самолет Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгерский лоукостер Wizz Air добавил 6 рейсов из литовских городов Вильнюс и Паланга. Это может пригодиться украинцам, которых страна Балтии спасает от войны.

Об этом компания сообщила в Facebook.

Новые рейсы Wizz Air

Сообщается, что уже этой зимой пассажиры смогут добраться рейсами лоукостера из Вильнюса в Ниццу (Франция), Подгорицу (Черногория), Тирану (Албания), Турку (Финляндия) и Таллинн (Эстония).

Также Wizz Air добавил рейс из Паланги в Осло (Норвегия).

В компании сообщили, что новые рейсы откроют с декабря 2025 года. Билеты уже доступны на сайте и в приложении. Их стоимость стартует от 14,99 евро.

Самолет Wizz Air. Фото: Freepik

"Независимо от того, хотите ли вы солнца, жизни в большом городе или уютного отдыха в скандинавских странах — ваше следующее приключение ждет вас", — добавили в Wizz Air.

