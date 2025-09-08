Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Турист тайно показал один из ресторанов в КНДР — видео

Турист тайно показал один из ресторанов в КНДР — видео

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 13:17
Как выглядят рестораны в Северной Корее - видео
Азиатская еда. Фото: freepik.com

Северная Корея — полностью изолированная страна мира, в которую почти нереально попасть иностранцу. Однако турист тайно показал один из ресторанов в Пхеньяне.

Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Ресторан в Северной Корее

Турист подписал видео Fake (не настоящий — с англ.), ведь обычно в стране такие заведения созданы именно для туристов, а не корейцев.

На опубликованных кадрах в заведении с золотыми дверями будто проваливаешься во времени — набитые витрины с посудой и напечатанное и ламинированное меню. В ресторане есть отдельный бар.

Заведение довольно небольшое по размеру, однако есть широкий выбор блюд — от бургеров и пиццы до традиционных корейских гарниров. Меню переведено на английский язык. Цены на блюда очень бюджетные — за бургер примерно 450-500 вон (около 15 гривен).

Официанты в заведении одеты в закрытые платья в клетку и с собранной прической.

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов.

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии.

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Лучшее место для релакса — невероятный остров в Азии.

Чем испанские школы отличаются от украинских — интересные факты.

путешествие рестораны туризм блюда Северная Корея
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации