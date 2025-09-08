Как выглядят рестораны в Северной Корее - видео

Турист тайно показал один из ресторанов в КНДР — видео
Северная Корея — полностью изолированная страна мира, в которую почти нереально попасть иностранцу. Однако турист тайно показал один из ресторанов в Пхеньяне.
Соответствующим видео поделился пользователь therealestclipper в TikTok.
Ресторан в Северной Корее
Турист подписал видео Fake (не настоящий — с англ.), ведь обычно в стране такие заведения созданы именно для туристов, а не корейцев.
На опубликованных кадрах в заведении с золотыми дверями будто проваливаешься во времени — набитые витрины с посудой и напечатанное и ламинированное меню. В ресторане есть отдельный бар.
Заведение довольно небольшое по размеру, однако есть широкий выбор блюд — от бургеров и пиццы до традиционных корейских гарниров. Меню переведено на английский язык. Цены на блюда очень бюджетные — за бургер примерно 450-500 вон (около 15 гривен).
Официанты в заведении одеты в закрытые платья в клетку и с собранной прической.
