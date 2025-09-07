Как учатся школьники в Испании - видео

Школьники за партами. Фото: freepik.com

Неделю назад начался новый учебный год и тысячи украинских детей сели за парты в разных странах Европы. В частности, обучение в Испании, существенно отличается от методов и правил преподавания в Украине.

О нюансах обучения в Испании рассказала ira.fedoriichuk в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Учебный год в Испании

Украинка рассказала, что в этом году ее сын впервые идет в школу и обучение стартует чуть позже, чем у нас — 10 сентября. Школьники собираются не на 8, а на 11 утра и берут с собой обед.

Уроки в первый день будут длиться до 15 часов. В обычный день обучение начинается в 9 часов утра.

Блогер рассказала, что в Испании не принято проводить торжественные линейки, как в Украине.

"Не будет бантиков, костюмчиков, подарков и букетов для учителей. У нас это будет привычный день, а в Украине это настоящий праздник, который хорошо запоминается", — поделилась мама первоклассника.

Она добавила, что ее сын начнет свой первый день в школе сразу с учебы и призналась, что немного скучает по атмосфере 1 сентября в Украине.

В каких случаях Wizz Air возвращает деньги за билет.

Туристка рассказала, как существенно сэкономить на билетах на самолет.

Рейтинг компаний, которые чаще всего теряют вещи пассажиров.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Альтернатива морю — какой курорт выбрать для поездки all inclusive.