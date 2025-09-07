Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Чем испанские школы отличаются от украинских — интересные факты

Чем испанские школы отличаются от украинских — интересные факты

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 14:13
Как учатся школьники в Испании - видео
Школьники за партами. Фото: freepik.com

Неделю назад начался новый учебный год и тысячи украинских детей сели за парты в разных странах Европы. В частности, обучение в Испании, существенно отличается от методов и правил преподавания в Украине.

О нюансах обучения в Испании рассказала ira.fedoriichuk в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Учебный год в Испании

Украинка рассказала, что в этом году ее сын впервые идет в школу и обучение стартует чуть позже, чем у нас — 10 сентября. Школьники собираются не на 8, а на 11 утра и берут с собой обед.

Уроки в первый день будут длиться до 15 часов. В обычный день обучение начинается в 9 часов утра.

Блогер рассказала, что в Испании не принято проводить торжественные линейки, как в Украине.

"Не будет бантиков, костюмчиков, подарков и букетов для учителей. У нас это будет привычный день, а в Украине это настоящий праздник, который хорошо запоминается", — поделилась мама первоклассника.

Она добавила, что ее сын начнет свой первый день в школе сразу с учебы и призналась, что немного скучает по атмосфере 1 сентября в Украине.

В каких случаях Wizz Air возвращает деньги за билет.

Туристка рассказала, как существенно сэкономить на билетах на самолет.

Рейтинг компаний, которые чаще всего теряют вещи пассажиров.

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Альтернатива морю — какой курорт выбрать для поездки all inclusive.

дети путешествие Испания школьники туризм обучение
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации