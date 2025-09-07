Відео
Головна Travel Чим іспанські школи відрізняються від українських — цікаві факти

Чим іспанські школи відрізняються від українських — цікаві факти

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 14:13
Як навчаються школярі в Іспанії — відео
Школярі за партами. Фото: freepik.com

Тиждень тому розпочався новий навчальний рік, і тисячі українських дітей сіли за парти в різних країнах Європи. Зокрема, навчання в Іспанії суттєво відрізняється від методів та правил викладання в Україні.

Про нюанси навчання в Іспанії розповіла ira.fedoriichuk в TikTok.

Навчальний рік в Іспанії

Українка розповіла, що цього року її син вперше йде до школи й навчання стартує трохи пізніше, ніж у нас — 10 вересня. Школярі збираються не на 8, а на 11 ранку та беруть з собою обід.

Уроки в перший день триватимуть до 15 години. У звичний день навчання розпочинається о 9 годині ранку.

Блогерка розповіла, що в Іспанії не заведено проводити урочисті лінійки, як в Україні.

"Не буде бантиків, костюмчиків, подарунків та букетів для вчителів. В нас це буде звичний день, а в Україні це справжнє свято, яке добре запам'ятовується", — поділилась мама першокласника.

Вона додала, що її син розпочне свій перший день в школі одразу з навчання та зізналась, що трохи сумує за атмосферою 1 вересня в Україні.

діти подорож Іспанія школярі туризм навчання
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
