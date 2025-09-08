Як виглядають ресторани в Північній Кореї — відео

Турист таємно показав один з ресторанів у КНДР — відео
Північна Корея — цілковито ізольована країна світу, в яку майже нереально потрапити іноземцю. Проте турист таємно показав один з ресторанів у Пхеньяні.
Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.
Ресторан в Північній Кореї
Турист підписав відео Fake (не справжній — з англ.), адже зазвичай у країні такі заклади створені саме для туристів, а не корейців.
На опублікованих кадрах в закладі із золотими дверима ніби провалюєшся в часі — набиті вітрини з посудом і надруковане й ламіноване меню. В ресторані є окремий бар.
Заклад доволі невеликий за розміром, проте є широкий вибір страв — від бургерів і піци до традиційних корейських гарнірів. Меню перекладене на англійську мову. Ціни на страви дуже бюджетні — за бургер приблизно 450-500 вон (близько 15 гривень).
Офіціанти в закладі вдягнені у закриті сукні в клітинку та із зібраною зачіскою.
