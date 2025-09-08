Відео
Travel Турист таємно показав один з ресторанів у КНДР — відео

Турист таємно показав один з ресторанів у КНДР — відео

Дата публікації: 8 вересня 2025 13:17
Як виглядають ресторани в Північній Кореї — відео
Азійська їжа. Фото: freepik.com

Північна Корея — цілковито ізольована країна світу, в яку майже нереально потрапити іноземцю. Проте турист таємно показав один з ресторанів у Пхеньяні.

Відповідним відео поділився користувач therealestclipper в TikTok.

Ресторан в Північній Кореї

Турист підписав відео Fake (не справжній — з англ.), адже зазвичай у країні такі заклади створені саме для туристів, а не корейців. 

На опублікованих кадрах в закладі із золотими дверима ніби провалюєшся в часі — набиті вітрини з посудом і надруковане й ламіноване меню. В ресторані є окремий бар. 

Заклад доволі невеликий за розміром, проте є широкий вибір страв — від бургерів і піци до традиційних корейських гарнірів. Меню перекладене на англійську мову. Ціни на страви дуже бюджетні — за бургер приблизно 450-500 вон (близько 15 гривень).

Офіціанти в закладі вдягнені у закриті сукні в клітинку та із зібраною зачіскою.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
