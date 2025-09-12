Выходные во Франции — что стоит знать тем, кто собирается в Париж

Туристка в Париже. Фото: freepik.com

Многие туристы мечтают о ярких огнях Эйфелевой башни и романтике уличных кафе с вкусным кофе и круассанами. Опытная путешественница поделилась собственным опытом и советами, которые помогут сделать путешествие во Франции более комфортным и приятным.

Видео поделилась achkasova.a в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Полезные советы тем, кто собирается в Париж

Туристка предупредила, что цены в Париже очень высокие и лучше выбирать кафе подальше от туристических точек. Ищите на окраинах города заведения с надписью Boulangerie — там не только дешевле, но и вкуснее.

Существенно сэкономить средства также поможет метро. Приобретите проездной Navigo Pass, который стоит 2 евро и дает возможность передвигаться по городу также автобусами.

Туристка также раскрыла, что за Собором Парижской Богоматери расположена кофейня, где можно попробовать легендарное мороженое Бартельон.

Путешественница посоветовала выбирать для поездки удобную обувь и много гулять, ведь именно таким образом раскрывается настоящая атмосфера города.

Она также предупредила, что стоит внимательно бронировать билеты в музеи — если ошибетесь с датой, их уже нельзя будет вернуть или обменять.

В конце вашего путешествия туристка порекомендовала взять прогулку по Сене, которая откроет вам Париж по-новому. Если забронировать поездку на 22.00 — вы сможете застать, как сияет Эйфелева башня.

@achkasova.a 5 вещей, которые я хотела бы знать перед поездкой в Париж: 1️⃣ Париж - дорогой: ищите маленькие булочные "Boulangerie" на окраинах - вкуснее и дешевле. 2️⃣ Метро - отдельная вселенная: купите "Navigo Pass" (2€), без него проезд невозможен. 3️⃣ Эйфелева башня - не все: обязательно прогуляйтесь по острову Сен-Луи и попробуйте мороженое Berthillon. 4️⃣ Прогулки пешком: удобная обувь - must, я проходила 30 000 шагов за день! 5️⃣ Билеты в музеи: проверяйте дату и контактные данные, вернуть Лувровский билет невозможно. #париж #туризм #путешествия #франция ♬ dźwięk oryginalny - WOLSKA 🌞

Тысячу евро за "сувенир" — что не стоит трогать в Греции.

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Назван самый вкусный город мира — есть ли в рейтинге Украина.

Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете.