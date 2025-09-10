Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете

Стюардесса посоветовала, как избежать панической атаки в самолете

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:01
Как избежать панической атаки в самолете - инструкции и советы пассажирам
Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Путешествие самолетом ассоциируется с радостью и новыми впечатлениями, однако из-за чрезмерного волнения может произойти паническая атака. Это довольно распространенная ситуация в небе, ведь человек находится в замкнутом пространстве и на значительной высоте.

Стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, как предотвратить паническую атаку в самолете.

Реклама
Читайте также:

Паническая атака в самолете

Бортпроводница рассказала, что самой распространенной причиной панических атак в небе является аэрофобия. Кроме того, из-за сильного давления в салоне самолета меньше кислорода, что также влияет на состояние человека.

Она советует перед полетом ограничить количество алкоголя и кофеина. Также заранее загрузите себе на телефон успокаивающую музыку или даже медитацию.

Стюардесса рассказала, что в случае, если паническая атака все же застала вас на борту, возьмите бумажный пакет, который есть у каждого места пассажира, закройте пакетом рот и нос и глубоко подышите. Также обязательно сообщите о своем состоянии экипажу самолета, который знает, как вам помочь.

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс долларов.

Лучшее место для релакса — невероятный остров в Азии.

Чем испанские школы отличаются от украинских — интересные факты.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

авиарейсы самолет путешествие здоровье советы паническая атака
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации