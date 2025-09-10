Как избежать панической атаки в самолете - инструкции и советы пассажирам

Пассажиры в самолете. Фото: freepik.com

Путешествие самолетом ассоциируется с радостью и новыми впечатлениями, однако из-за чрезмерного волнения может произойти паническая атака. Это довольно распространенная ситуация в небе, ведь человек находится в замкнутом пространстве и на значительной высоте.

Стюардесса tanya_ivanikhina_ в TikTok рассказала, как предотвратить паническую атаку в самолете.

Паническая атака в самолете

Бортпроводница рассказала, что самой распространенной причиной панических атак в небе является аэрофобия. Кроме того, из-за сильного давления в салоне самолета меньше кислорода, что также влияет на состояние человека.

Она советует перед полетом ограничить количество алкоголя и кофеина. Также заранее загрузите себе на телефон успокаивающую музыку или даже медитацию.

Стюардесса рассказала, что в случае, если паническая атака все же застала вас на борту, возьмите бумажный пакет, который есть у каждого места пассажира, закройте пакетом рот и нос и глубоко подышите. Также обязательно сообщите о своем состоянии экипажу самолета, который знает, как вам помочь.

