Головна Travel Стюардеса порадила, як уникнути панічної атаки в літаку

Стюардеса порадила, як уникнути панічної атаки в літаку

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:01
Як уникнути панічної атаки в літаку — інструкції та поради пасажирам
Пасажири в літаку. Фото: freepik.com

Подорож літаком асоціюється з радістю та новими враженнями, проте через надмірне хвилювання може статися панічна атака. Це доволі поширена ситуація в небі, адже людина перебуває в замкненому просторі та на значній висоті.

Стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, як запобігти панічній атаці в літаку.

Панічна атака в літаку

Бортпровідниця розповіла, що найпоширенішою причиною панічних атак в небі є аерофобія. Окрім того, через сильний тиск в салоні літака менше кисню, що також впливає на стан людини.

Вона радить перед польотом обмежити кількість алкоголю та кофеїну. Також заздалегідь звантажте собі на телефон заспокійливу музику чи навіть медитацію.

Стюардеса розповіла, що у випадку, якщо панічна атака все ж застала вас на борту, візьміть паперовий пакет, який є біля кожного місця пасажира, закрийте пакетом рот та ніс та глибоко подихайте. Також обов'язково повідомте про свій стан екіпаж літака, який знає, як вам допомогти.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
