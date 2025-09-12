Відео
Головна Travel Туристка поділилася, що варто знати перед поїздкою до Парижа

Туристка поділилася, що варто знати перед поїздкою до Парижа

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 14:02
Вихідні у Франції — що варто знати тим, хто збирається до Парижа
Туристка у Парижі. Фото: freepik.com

Багато туристів мріють про яскраві вогні Ейфелевої вежі та романтику вуличних кав’ярень зі смачною кавою та круасанами. Досвідчена мандрівниця поділилася власним досвідом і порадами, які допоможуть зробити подорож у Франції більш комфортною та приємною.

Відео поділилась achkasova.a у TikTok.

Читайте також:

Корисні поради тим, хто збирається до Парижа

Туристка попередила, що ціни у Парижі дуже високі й краще обирати кав'ярні далі від туристичних точок. Шукайте на околицях міста заклади з написом Boulangerie — там не лише дешевше, а й смачніше.

Суттєво заощадити кошти також допоможе метро. Придбайте проїзний Navigo Pass, який вартує 2 євро та дає можливість пересуватись по місту також автобусами.

Туристка також розкрила, що за Собором Паризької Богоматері розташована кав'ярня, де можна скуштувати легендарне морозиво Бартельйон.

Мандрівниця порадила обирати для поїздки зручне взуття та багато гуляти, адже саме таким чином розкривається справжня атмосфера міста.

Вона також попередила, що варто уважно бронювати квитки в музеї — якщо помилитесь із датою, їх вже не можна буде повернути чи обміняти.

Наприкінці вашої подорожі туристка порекомендувала взяти прогулянку по Сені, яка відкриє вам Париж по-новому. Якщо забронювати поїздку на 22.00 — ви зможете застати, як сяє Ейфелева вежа.

@achkasova.a

5 речей, які я хотіла б знати перед поїздкою в Париж: 1️⃣ Париж — дорогий: шукайте маленькі булочні «Boulangerie» на окраїнах — смачніше і дешевше. 2️⃣ Метро — окремий всесвіт: купіть «Navigo Pass» (2€), без нього проїзд неможливий. 3️⃣ Ейфелева вежа — не все: обов’язково прогуляйтеся островом Сен-Луї і спробуйте морозиво Berthillon. 4️⃣ Прогулянки пішки: зручне взуття — must, я проходила 30 000 кроків за день! 5️⃣ Квитки в музеї: перевіряйте дату та контактні дані, повернути Луврівський квиток неможливо. #париж #туризм #подорожі #франція

♬ dźwięk oryginalny - WOLSKA 🌞

подорож Париж економія кафе поради
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
