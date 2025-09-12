Відео
Головна Travel Названо найсмачніше місто світу — чи є в рейтингу Україна

Названо найсмачніше місто світу — чи є в рейтингу Україна

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 12:37
Найсмачніше місто в світі — страви, які варто спробувати кожному
Туристка снідає на березі річки. Фото: freepik.com

Було названо 10 найкращих міст світу для гурманів 2025 року. Це справжній рай для тих, хто обожнює відкривати для себе нові та смачні страви в подорожах.

Відповідний рейтинг оприлюднив Time Out.

Читайте також:

Смачні столиці світу

Експерти попросили місцевих жителів оцінити страви у своєму місті за 18 різними критеріями, включаючи якість, доступність та смак. Ці результати доповнили думкою відомих кулінарних критиків та шеф-кухарів Time Out Market.

Рейтинг очолив Новий Орлеан у штаті Луїзіана (США)93% жителів високо оцінили місцеві ресторани. Туристам тут точно варто спробувати традиційні страви — креольські креветки, джамбалаю (креольська страва на основі рису. — Ред.) та червону квасолю з рисом.

Друге почесне місце посів Бангкок — столиця та найбільше місто Таїланду. Хоча лише 86% місцевих жителів оцінили гастрономічну сцену Бангкока як "хорошу" або "дивовижну", він отримав найбільшу частку голосів від кулінарних критиків. Візитівкою міста є салат "Сом Там" із зеленою папаєю та гострим перцем чилі. Він ідеально смакує з рисом, смаженою куркою та холодним пивом.

Названо найсмачніше місто світу — чи є в рейтингу Україна - фото 1
Туристка снідає у новій країні. Фото: freepik.com

Трійку лідерів закриває Медельїн — столиця Колумбії. Відвідайте старовинний ринок La Placita de Flórez, щоб скуштувати кремову м'якоть свіжої чиримої, солодку цитрусову гулупу та омолоджуючі ягоди учува. Також обов'язково скуштуйте традиційні страви казуелу (бульйон з м'яса та овочів. — Ред.) та бандеху паїсу (страва з рису, м'яса, фасолі — Ред.). Україна до рейтингу, на жаль, не потрапила.

Топ-10 столиць світу:

  1. Новий Орлеан (США);
  2. Бангкок (Таїланд);
  3. Медельїн (Колумбія);
  4. Кейптаун (Африка);
  5. Мадрид (Іспанія);
  6. Мехіко (Мексика);
  7. Лагос (Нігерія);
  8. Шанхай (Китай);
  9. Париж (Франція);
  10. Джакарта (Індонезія).

Осінь на Київщині — чотири ідеї для поїздки на вихідні.

Альтернатива морю — який курорт обрати для поїздки all inclusive.

Велопрогулянки в горах — як організувати безпечну подорож.

Відпочинок у жовтні — де найтепліше море в Європі.

Wizz Air закриває рейси в одній з популярних європейських країн.

Автор:
Наталія Кушнір
Автор:
Наталія Кушнір
