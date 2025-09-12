Найсмачніше місто в світі — страви, які варто спробувати кожному

Названо найсмачніше місто світу — чи є в рейтингу Україна
Було названо 10 найкращих міст світу для гурманів 2025 року. Це справжній рай для тих, хто обожнює відкривати для себе нові та смачні страви в подорожах.
Відповідний рейтинг оприлюднив Time Out.
Смачні столиці світу
Експерти попросили місцевих жителів оцінити страви у своєму місті за 18 різними критеріями, включаючи якість, доступність та смак. Ці результати доповнили думкою відомих кулінарних критиків та шеф-кухарів Time Out Market.
Рейтинг очолив Новий Орлеан у штаті Луїзіана (США). 93% жителів високо оцінили місцеві ресторани. Туристам тут точно варто спробувати традиційні страви — креольські креветки, джамбалаю (креольська страва на основі рису. — Ред.) та червону квасолю з рисом.
Друге почесне місце посів Бангкок — столиця та найбільше місто Таїланду. Хоча лише 86% місцевих жителів оцінили гастрономічну сцену Бангкока як "хорошу" або "дивовижну", він отримав найбільшу частку голосів від кулінарних критиків. Візитівкою міста є салат "Сом Там" із зеленою папаєю та гострим перцем чилі. Він ідеально смакує з рисом, смаженою куркою та холодним пивом.
Трійку лідерів закриває Медельїн — столиця Колумбії. Відвідайте старовинний ринок La Placita de Flórez, щоб скуштувати кремову м'якоть свіжої чиримої, солодку цитрусову гулупу та омолоджуючі ягоди учува. Також обов'язково скуштуйте традиційні страви казуелу (бульйон з м'яса та овочів. — Ред.) та бандеху паїсу (страва з рису, м'яса, фасолі — Ред.). Україна до рейтингу, на жаль, не потрапила.
Топ-10 столиць світу:
- Новий Орлеан (США);
- Бангкок (Таїланд);
- Медельїн (Колумбія);
- Кейптаун (Африка);
- Мадрид (Іспанія);
- Мехіко (Мексика);
- Лагос (Нігерія);
- Шанхай (Китай);
- Париж (Франція);
- Джакарта (Індонезія).
