Як організувати безпечну подорож в горах на велосипедах — поради туристам

Туристи в горах катаються на велосипедах. Фото: freepik.com

Рання осінь — найкращий час для гірських велоперегонів та прогулянок на велосипеді. Рушаючи у таку мандрівку, слід врахувати, чи вистачить вам сил та витривалості, бо частина пішохідного маршруту проходить дикими горами, без стежок та доріг.

Про те, як підготуватися до гірських мандрівок та що взяти з собою розповіли фахівці виробника турнікетів SICH.

Обираємо транспорт

Для початку слід обрати велосипед. Для поїздок на далекі дистанції та для гір найкраще підійдуть:

гірські велосипеди;

дорожні;

гравійні (гібрид дорожнього і туристичного велосипедів).

Обирайте модель з покришкою у 30–50 мм. На вужчих ви відчуватимете дискомфорт на неякісних дорогах, а товстіші потребуватимуть більших зусиль, щоб підтримувати швидкість на асфальтованих дорогах.

Велосипед має бути надійним, але слід підготуватися до неприємних сюрпризів — спущеної шини, ослабленого кріплення або ж проблем із гальмами. Щоб це виправити, варто взяти базовий набір інструментів.

Підготуйтесь в дорогу

Заздалегідь продумайте той набір речей, які ви візьмете з собою у подорож:

змінні речі та взуття;

дощовик;

павербанк;

пляшка з водою та їжа;

захисні окуляри та засоби від комах.

Потурбуйтесь про власну безпеку

Ризики гірської прогулянки на велосипеді — падіння на каміння, гостре гілля, металеві елементи трас або зіткнення з іншим велотранспортом. Заздалегідь зберіть аптечку першої потреби:

абсорбенти,

знеболювальне,

засоби від опіків,

льодяники від болю в горлі,

бинти та вату,

дезінфекційні засоби: перекис водню, йод, діамантовий зелений.

Це допоможе в разі отруєння або забиття. Однак бувають випадки тяжких травмувань та глибоких порізів, які спричиняють критичну кровотечу.

"У надзвичайних умовах, особливо в горах, гідно оцінити розмір пошкодження дуже складно. У разі тяжкого поранення слід діяти дуже швидко, щоб не допустити критичної втрати крові. Лік йде на секунди, доки людина не загинула", — зазначають представники провідного українського виробника турнікетів SICH.

Масивна кровотеча — це втрата крові, яка є небезпечною для життя: людина може лишитися критичного об’єму всього за 30–60 секунд. І якщо вчасно не зупинити кров через прямий тиск або накладання турнікета, то постраждалий може знепритомніти, отримати шок і померти.

Турист в горах на велосипеді. Фото: freepik.com

Турнікет — це простий у використанні, компактний і ефективний засіб для зупинення критичної кровотечі. Український бренд SICH вже зарекомендував себе як перевірений кровоспинний засіб. Він має надійну конструкцію, виготовлений з якісних матеріалів та витримує температурні коливання у складних умовах.

Інструктори радять мати при собі хоча б два кровоспинних джгути, які допоможуть у разі критичної ситуації. А щоб не допустити травмувань голови або кінцівок, одягайте якісне екіпірування, обов’язково — шолом та наколінники. Обладнайте свій транспорт ліхтариками, а також світловідбивачами. Та продумайте маршрут, щоб не загубитися.

