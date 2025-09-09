Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:37
Куди варто поїхати в Європу велосипедистам восени 2025 року — найкращі напрямки
Дівчина з песиком та велосипедом. Фото: freepik.com

Портал Epic Road Rides назвав найкраще місто в Європі для велосипедистів. Воно ідеально забезпечене необхідною інфраструктурою для такого активного виду відпочинку.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний Копенгаген

Експерти порівняли рівень безпеки, погоду, велосипедні заходи та інфраструктуру в різних містах Європи. Копенгаген має дороги хорошої якості, низький рівень аварійності та крадіжок, а також в столиці Данії повно локацій, де можна взяти напрокат велосипеди.

Майже 50% місцевих жителів добираються до школи, університету або роботи на велосипеді. Така культура міцно вкоренилася у свідомості мешканців міста. Окрім того, саме в Копенгагені стартував "Тур де Франс" 2022 року, що також є проявом неабиякої поваги європейців до традицій міста.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів - фото 1
Дівчина з велосипедом в Данії. Фото: freepik.com

Туристам в США загрожує штраф у 3 тис. доларів.

Іноземець назвав три причини, чому Україна краща за Японію.

ТОП-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Туристка розкрила, як швидко знайти загублений багаж в аеропорту.

Перлина в Англії, де за прогулянку можна спалити 500 калорій.

спорт велосипеди подорож рейтинг Данія туризм
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації