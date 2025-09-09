Куди варто поїхати в Європу велосипедистам восени 2025 року — найкращі напрямки

Дівчина з песиком та велосипедом. Фото: freepik.com

Портал Epic Road Rides назвав найкраще місто в Європі для велосипедистів. Воно ідеально забезпечене необхідною інфраструктурою для такого активного виду відпочинку.

Про це пише Daily Express.

Чим унікальний Копенгаген

Експерти порівняли рівень безпеки, погоду, велосипедні заходи та інфраструктуру в різних містах Європи. Копенгаген має дороги хорошої якості, низький рівень аварійності та крадіжок, а також в столиці Данії повно локацій, де можна взяти напрокат велосипеди.

Майже 50% місцевих жителів добираються до школи, університету або роботи на велосипеді. Така культура міцно вкоренилася у свідомості мешканців міста. Окрім того, саме в Копенгагені стартував "Тур де Франс" 2022 року, що також є проявом неабиякої поваги європейців до традицій міста.

Дівчина з велосипедом в Данії. Фото: freepik.com

