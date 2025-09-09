Куда стоит поехать в Европу велосипедистам осенью 2025 года — лучшие направления

Девушка с собачкой и велосипедом. Фото: freepik.com

Портал Epic Road Rides назвал лучший город в Европе для велосипедистов. Он идеально обеспечен необходимой инфраструктурой для такого активного вида отдыха.

Об этом пишет Daily Express.

Чем уникален Копенгаген

Эксперты сравнили уровень безопасности, погоду, велосипедные мероприятия и инфраструктуру в разных городах Европы. Копенгаген имеет дороги хорошего качества, низкий уровень аварийности и краж, а также в столице Дании полно локаций, где можно взять напрокат велосипеды.

Почти 50% местных жителей добираются до школы, университета или работы на велосипеде. Такая культура прочно укоренилась в сознании жителей города. Кроме того, именно в Копенгагене стартовал "Тур де Франс" 2022 года, что также является проявлением большого уважения европейцев к традициям города.

Девушка с велосипедом в Дании. Фото: freepik.com

