Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:37
Куда стоит поехать в Европу велосипедистам осенью 2025 года — лучшие направления
Девушка с собачкой и велосипедом. Фото: freepik.com

Портал Epic Road Rides назвал лучший город в Европе для велосипедистов. Он идеально обеспечен необходимой инфраструктурой для такого активного вида отдыха.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Чем уникален Копенгаген

Эксперты сравнили уровень безопасности, погоду, велосипедные мероприятия и инфраструктуру в разных городах Европы. Копенгаген имеет дороги хорошего качества, низкий уровень аварийности и краж, а также в столице Дании полно локаций, где можно взять напрокат велосипеды.

Почти 50% местных жителей добираются до школы, университета или работы на велосипеде. Такая культура прочно укоренилась в сознании жителей города. Кроме того, именно в Копенгагене стартовал "Тур де Франс" 2022 года, что также является проявлением большого уважения европейцев к традициям города.

Двоколісний рай — ідеальне місто в Європі для велосипедистів - фото 1
Девушка с велосипедом в Дании. Фото: freepik.com

Туристам в США грозит штраф в 3 тыс. долларов.

Иностранец назвал три причины, почему Украина лучше Японии.

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Жемчужина в Англии, где за прогулку можно сжечь 500 калорий.

спорт велосипеды путешествие рейтинг Дания туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации