Велопрогулки в горах — как организовать безопасное путешествие
Ранняя осень — лучшее время для горных велогонок и прогулок на велосипеде. Отправляясь в такое путешествие, следует учесть, хватит ли вам сил и выносливости, потому что часть пешеходного маршрута проходит по диким горам, без троп и дорог.
О том, как подготовиться к горным путешествиям и что взять с собой рассказали специалисты производителя турникетов SICH.
Выбираем транспорт
Для начала следует выбрать велосипед. Для поездок на дальние дистанции и для гор лучше всего подойдут:
- горные велосипеды;
- дорожные;
- гравийные (гибрид дорожного и туристического велосипедов).
Выбирайте модель с покрышкой в 30-50 мм. На более узких вы будете чувствовать дискомфорт на некачественных дорогах, а толстые потребуют больших усилий, чтобы поддерживать скорость на асфальтированных дорогах.
Велосипед должен быть надежным, но следует подготовиться к неприятным сюрпризам — спущенной шине, ослабленному креплению или проблемам с тормозами. Чтобы это исправить, стоит взять базовый набор инструментов.
Подготовьтесь в дорогу
Заранее продумайте тот набор вещей, которые вы возьмете с собой в путешествие:
- сменные вещи и обувь;
- дождевик;
- павербанк;
- бутылка с водой и еда;
- защитные очки и средства от насекомых.
Позаботьтесь о собственной безопасности
Риски горной прогулки на велосипеде — падение на камни, острые ветки, металлические элементы трасс или столкновение с другим велотранспортом. Заранее соберите аптечку первой необходимости:
- абсорбенты,
- обезболивающее,
- средства от ожогов,
- леденцы от боли в горле,
- бинты и вату,
- дезинфицирующие средства: перекись водорода, йод, бриллиантовый зеленый.
Это поможет в случае отравления или ушиба. Однако бывают случаи тяжелых травм и глубоких порезов, которые вызывают критическое кровотечение.
"В чрезвычайных условиях, особенно в горах, по достоинству оценить размер повреждения очень сложно. В случае тяжелого ранения следует действовать очень быстро, чтобы не допустить критической потери крови. Лекарство идет на секунды, пока человек не погиб", — отмечают представители ведущего украинского производителя турникетов SICH.
Массивное кровотечение — это потеря крови, которая опасна для жизни: человек может лишиться критического объема всего за 30-60 секунд. И если вовремя не остановить кровь через прямое давление или наложение турникета, то пострадавший может потерять сознание, получить шок и умереть.
Турникет — это простое в использовании, компактное и эффективное средство для остановки критического кровотечения. Украинский бренд SICH уже зарекомендовал себя как проверенное кровоостанавливающее средство. Он имеет надежную конструкцию, изготовлен из качественных материалов и выдерживает температурные колебания в сложных условиях.
Инструкторы советуют иметь при себе хотя бы два кровоостанавливающих жгута, которые помогут в случае критической ситуации. А чтобы не допустить травм головы или конечностей, надевайте качественную экипировку, обязательно — шлем и наколенники. Оборудуйте свой транспорт фонариками, а также светоотражателями. И продумайте маршрут, чтобы не потеряться.
