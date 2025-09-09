Видео
Велопрогулки в горах — как организовать безопасное путешествие

Велопрогулки в горах — как организовать безопасное путешествие

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 20:01
Как организовать безопасное путешествие в горах на велосипедах - советы туристам
Туристы в горах катаются на велосипедах. Фото: freepik.com

Ранняя осень — лучшее время для горных велогонок и прогулок на велосипеде. Отправляясь в такое путешествие, следует учесть, хватит ли вам сил и выносливости, потому что часть пешеходного маршрута проходит по диким горам, без троп и дорог.

О том, как подготовиться к горным путешествиям и что взять с собой рассказали специалисты производителя турникетов SICH.

Читайте также:

Выбираем транспорт

Для начала следует выбрать велосипед. Для поездок на дальние дистанции и для гор лучше всего подойдут:

  • горные велосипеды;
  • дорожные;
  • гравийные (гибрид дорожного и туристического велосипедов).

Выбирайте модель с покрышкой в 30-50 мм. На более узких вы будете чувствовать дискомфорт на некачественных дорогах, а толстые потребуют больших усилий, чтобы поддерживать скорость на асфальтированных дорогах.

Велосипед должен быть надежным, но следует подготовиться к неприятным сюрпризам — спущенной шине, ослабленному креплению или проблемам с тормозами. Чтобы это исправить, стоит взять базовый набор инструментов.

Подготовьтесь в дорогу

Заранее продумайте тот набор вещей, которые вы возьмете с собой в путешествие:

  • сменные вещи и обувь;
  • дождевик;
  • павербанк;
  • бутылка с водой и еда;
  • защитные очки и средства от насекомых.

Позаботьтесь о собственной безопасности

Риски горной прогулки на велосипеде — падение на камни, острые ветки, металлические элементы трасс или столкновение с другим велотранспортом. Заранее соберите аптечку первой необходимости:

  • абсорбенты,
  • обезболивающее,
  • средства от ожогов,
  • леденцы от боли в горле,
  • бинты и вату,
  • дезинфицирующие средства: перекись водорода, йод, бриллиантовый зеленый.

Это поможет в случае отравления или ушиба. Однако бывают случаи тяжелых травм и глубоких порезов, которые вызывают критическое кровотечение.

"В чрезвычайных условиях, особенно в горах, по достоинству оценить размер повреждения очень сложно. В случае тяжелого ранения следует действовать очень быстро, чтобы не допустить критической потери крови. Лекарство идет на секунды, пока человек не погиб", — отмечают представители ведущего украинского производителя турникетов SICH.

Массивное кровотечение — это потеря крови, которая опасна для жизни: человек может лишиться критического объема всего за 30-60 секунд. И если вовремя не остановить кровь через прямое давление или наложение турникета, то пострадавший может потерять сознание, получить шок и умереть.

Велопрогулянки в горах — як організувати безпечну подорож - фото 1
Турист в горах на велосипеде. Фото: freepik.com

Турникет — это простое в использовании, компактное и эффективное средство для остановки критического кровотечения. Украинский бренд SICH уже зарекомендовал себя как проверенное кровоостанавливающее средство. Он имеет надежную конструкцию, изготовлен из качественных материалов и выдерживает температурные колебания в сложных условиях.

Инструкторы советуют иметь при себе хотя бы два кровоостанавливающих жгута, которые помогут в случае критической ситуации. А чтобы не допустить травм головы или конечностей, надевайте качественную экипировку, обязательно — шлем и наколенники. Оборудуйте свой транспорт фонариками, а также светоотражателями. И продумайте маршрут, чтобы не потеряться.

ТОП-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Туристка раскрыла, как быстро найти потерянный багаж в аэропорту.

Жемчужина в Англии, где за прогулку можно сжечь 500 калорий.

Двухколесный рай — идеальный город в Европе для велосипедистов.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

велосипеды здоровье Карпаты горы безопасность туризм
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
