Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Travel Wizz Air закриває рейси в одній з популярних європейських країн

Wizz Air закриває рейси в одній з популярних європейських країн

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 22:48
Wizz Air закриває польоти у Відні — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Відомий угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у Відні. Таке рішення компанії пов'язано із суттєвим зростанням податків та зборів.

Про це пише Reuters.

Реклама
Читайте також:

Wizz Air закриє польоти у Відні

Зазначається, що Wizz Air припинить свою діяльність у Відні до березня 2026 року.

Реклама

"Витрати на аеропорт у Відні, а також податки та послуги наземного обслуговування значно зросли з моменту нашого запуску, що робить подальшу діяльність невигідною", — заявив генеральний директор Wizz Air  Мауро Пенеда.

Він додав, що авіакомпанія виведе з експлуатації два літаки та закриє два маршрути — до Більбао і Лондона, а решту маршрутів — до березня 2026 року.

Реклама
Wizz Air закриває рейси в одній з популярних європейських країн - фото 1
Посадка на літак Wizz Air. Фото: pexels.com

У липні компанія повідомила, що закриє свою збиткову базу в Абу-Дабі, відкриту шість років тому та натомість відновить повну потужність в Ізраїлі.

Топ-10 речей, які варто зробити в Києві у вересні.

Ryanair скасовує рейси до трьох міст Європи.

Рейтинг найбезпечніших країн світу.

Любителів місць біля вікна в літаках попередили про загрозу.

Експерт розкрив, чому він ніколи не бронює готельні номери, що закінчуються цифрами "01".

авіарейси подорож Wizz Air туризм Відень
Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації