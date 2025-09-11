Wizz Air закриває польоти у Відні — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Відомий угорський лоукостер Wizz Air закриває свою базу у Відні. Таке рішення компанії пов'язано із суттєвим зростанням податків та зборів.

Про це пише Reuters.

Wizz Air закриє польоти у Відні

Зазначається, що Wizz Air припинить свою діяльність у Відні до березня 2026 року.

"Витрати на аеропорт у Відні, а також податки та послуги наземного обслуговування значно зросли з моменту нашого запуску, що робить подальшу діяльність невигідною", — заявив генеральний директор Wizz Air Мауро Пенеда.

Він додав, що авіакомпанія виведе з експлуатації два літаки та закриє два маршрути — до Більбао і Лондона, а решту маршрутів — до березня 2026 року.

Посадка на літак Wizz Air. Фото: pexels.com

У липні компанія повідомила, що закриє свою збиткову базу в Абу-Дабі, відкриту шість років тому та натомість відновить повну потужність в Ізраїлі.

