Wizz Air закрывает полеты в Вене — направления

Wizz Air закрывает рейсы в одной из популярных европейских стран
Известный венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в Вене. Такое решение компании связано с существенным ростом налогов и сборов.
Об этом пишет Reuters.
Wizz Air закроет полеты в Вене
Отмечается, что Wizz Air прекратит свою деятельность в Вене до марта 2026 года.
"Расходы на аэропорт в Вене, а также налоги и услуги наземного обслуживания значительно выросли с момента нашего запуска, что делает дальнейшую деятельность невыгодной", — заявил генеральный директор Wizz Air Мауро Пенеда.
Он добавил, что авиакомпания выведет из эксплуатации два самолета и закроет два маршрута — в Бильбао и Лондон, а остальные маршруты — до марта 2026 года.
В июле компания сообщила, что закроет свою убыточную базу в Абу-Даби, открытую шесть лет назад и взамен восстановит полную мощность в Израиле.
Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.
Ryanair отменяет рейсы в три города Европы.
Рейтинг самых безопасных стран мира.
Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.
Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".
Читайте Новини.LIVE!