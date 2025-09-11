Wizz Air закрывает полеты в Вене — направления

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Известный венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в Вене. Такое решение компании связано с существенным ростом налогов и сборов.

Об этом пишет Reuters.

Wizz Air закроет полеты в Вене

Отмечается, что Wizz Air прекратит свою деятельность в Вене до марта 2026 года.

"Расходы на аэропорт в Вене, а также налоги и услуги наземного обслуживания значительно выросли с момента нашего запуска, что делает дальнейшую деятельность невыгодной", — заявил генеральный директор Wizz Air Мауро Пенеда.

Он добавил, что авиакомпания выведет из эксплуатации два самолета и закроет два маршрута — в Бильбао и Лондон, а остальные маршруты — до марта 2026 года.

В июле компания сообщила, что закроет свою убыточную базу в Абу-Даби, открытую шесть лет назад и взамен восстановит полную мощность в Израиле.

