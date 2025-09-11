Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Travel Wizz Air закрывает рейсы в одной из популярных европейских стран

Wizz Air закрывает рейсы в одной из популярных европейских стран

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 22:48
Wizz Air закрывает полеты в Вене — направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Известный венгерский лоукостер Wizz Air закрывает свою базу в Вене. Такое решение компании связано с существенным ростом налогов и сборов.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Wizz Air закроет полеты в Вене

Отмечается, что Wizz Air прекратит свою деятельность в Вене до марта 2026 года.

"Расходы на аэропорт в Вене, а также налоги и услуги наземного обслуживания значительно выросли с момента нашего запуска, что делает дальнейшую деятельность невыгодной", — заявил генеральный директор Wizz Air Мауро Пенеда.

Он добавил, что авиакомпания выведет из эксплуатации два самолета и закроет два маршрута — в Бильбао и Лондон, а остальные маршруты — до марта 2026 года.

Wizz Air закриває рейси в одній з популярних європейських країн - фото 1
Посадка на самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

В июле компания сообщила, что закроет свою убыточную базу в Абу-Даби, открытую шесть лет назад и взамен восстановит полную мощность в Израиле.

Топ-10 вещей, которые стоит сделать в Киеве в сентябре.

Ryanair отменяет рейсы в три города Европы.

Рейтинг самых безопасных стран мира.

Любителей мест у окна в самолетах предупредили об угрозе.

Эксперт раскрыл, почему он никогда не бронирует гостиничные номера, заканчивающиеся цифрами "01".

авиарейсы путешествие Wizz Air туризм Вена
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации