Самый вкусный город в мире — блюда, которые стоит попробовать каждому

Назван самый вкусный город мира — есть ли в рейтинге Украина
Было названо 10 лучших городов мира для гурманов 2025 года. Это настоящий рай для тех, кто обожает открывать для себя новые и вкусные блюда в путешествиях.
Соответствующий рейтинг обнародовал Time Out.
Вкусные столицы мира
Эксперты попросили местных жителей оценить блюда в своем городе по 18 различным критериям, включая качество, доступность и вкус. Эти результаты дополнили мнением известных кулинарных критиков и шеф-поваров Time Out Market.
Рейтинг возглавил Новый Орлеан в штате Луизиана (США). 93% жителей высоко оценили местные рестораны. Туристам здесь точно стоит попробовать традиционные блюда — креольские креветки, джамбалаю (креольское блюдо на основе риса — Ред.) и красную фасоль с рисом.
Второе почетное место занял Бангкок — столица и крупнейший город Таиланда. Хотя только 86% местных жителей оценили гастрономическую сцену Бангкока как "хорошую" или "удивительную", он получил наибольшую долю голосов от кулинарных критиков. Визитной карточкой города является салат "Сом Там" с зеленой папайей и острым перцем чили. Он идеально сочетается с рисом, жареной курицей и холодным пивом.
Тройку лидеров закрывает Медельин — столица Колумбии. Посетите старинный рынок La Placita de Flórez, чтобы попробовать кремовую мякоть свежей чиримои, сладкую цитрусовую гулупу и омолаживающие ягоды учува. Также обязательно попробуйте традиционные блюда казуэлу (бульон из мяса и овощей — Ред.) и бандеху паису (блюдо из риса, мяса, фасоли — Ред.). Украина в рейтинг, к сожалению, не попала.
Топ-10 столиц мира:
- Новый Орлеан (США);
- Бангкок (Таиланд);
- Медельин (Колумбия);
- Кейптаун (Африка);
- Мадрид (Испания);
- Мехико (Мексика);
- Лагос (Нигерия);
- Шанхай (Китай);
- Париж (Франция);
- Джакарта (Индонезия).
