Главная Travel Назван самый вкусный город мира — есть ли в рейтинге Украина

Назван самый вкусный город мира — есть ли в рейтинге Украина

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 12:37
Самый вкусный город в мире — блюда, которые стоит попробовать каждому
Туристка завтракает на берегу реки. Фото: freepik.com

Было названо 10 лучших городов мира для гурманов 2025 года. Это настоящий рай для тех, кто обожает открывать для себя новые и вкусные блюда в путешествиях.

Соответствующий рейтинг обнародовал Time Out.

Читайте также:

Вкусные столицы мира

Эксперты попросили местных жителей оценить блюда в своем городе по 18 различным критериям, включая качество, доступность и вкус. Эти результаты дополнили мнением известных кулинарных критиков и шеф-поваров Time Out Market.

Рейтинг возглавил Новый Орлеан в штате Луизиана (США). 93% жителей высоко оценили местные рестораны. Туристам здесь точно стоит попробовать традиционные блюда — креольские креветки, джамбалаю (креольское блюдо на основе риса — Ред.) и красную фасоль с рисом.

Второе почетное место занял Бангкок — столица и крупнейший город Таиланда. Хотя только 86% местных жителей оценили гастрономическую сцену Бангкока как "хорошую" или "удивительную", он получил наибольшую долю голосов от кулинарных критиков. Визитной карточкой города является салат "Сом Там" с зеленой папайей и острым перцем чили. Он идеально сочетается с рисом, жареной курицей и холодным пивом.

Названо найсмачніше місто світу — чи є в рейтингу Україна - фото 1
Туристка завтракает в новой стране. Фото: freepik.com

Тройку лидеров закрывает Медельин — столица Колумбии. Посетите старинный рынок La Placita de Flórez, чтобы попробовать кремовую мякоть свежей чиримои, сладкую цитрусовую гулупу и омолаживающие ягоды учува. Также обязательно попробуйте традиционные блюда казуэлу (бульон из мяса и овощей — Ред.) и бандеху паису (блюдо из риса, мяса, фасоли — Ред.). Украина в рейтинг, к сожалению, не попала.

Топ-10 столиц мира:

  1. Новый Орлеан (США);
  2. Бангкок (Таиланд);
  3. Медельин (Колумбия);
  4. Кейптаун (Африка);
  5. Мадрид (Испания);
  6. Мехико (Мексика);
  7. Лагос (Нигерия);
  8. Шанхай (Китай);
  9. Париж (Франция);
  10. Джакарта (Индонезия).

Осень на Киевщине — четыре идеи для поездки на выходные.

Альтернатива морю — какой курорт выбрать для поездки all inclusive.

Велопрогулки в горах — как организовать безопасное путешествие.

Отдых в октябре — где самое теплое море в Европе.

Wizz Air закрывает рейсы в одной из популярных европейских стран.

путешествие Колумбия туризм кухня блюда
Наталья Кушнир - Редактор
Автор:
Наталья Кушнир
