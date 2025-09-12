Відео
Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 22:48
Wizz Air додав 6 рейсів з Литви — напрямки, ціни на квитки
Літак Wizz Air. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорський лоукостер Wizz Air додав 6 рейсів із литовських міст Вільнюс та Паланга. Це може стати в пригоді українцям, яких країна Балтії рятує від війни.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Нові рейси Wizz Air

Повідомляється, що вже цієї зими пасажири зможуть дістатися рейсами лоукостер з Вільнюса до Ніцци (Франція), Подгориці (Чорногорія), Тирану (Албанія), Турку (Фінляндія) та Таллінна (Естонія).

Також Wizz Air додав рейс з Паланги до Осло (Норвегія).

В компанії повідомили, що нові рейси відкриють з грудня 2025 року. Квитки вже доступні на сайті та в застосунку. Їх вартість стартує від 14,99 євро.

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з Литви — напрямки - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: Freepik

"Незалежно від того, чи ви прагнете сонця, життя у великому місті чи затишного відпочинку в скандинавських країнах — ваша наступна пригода чекає на вас", — додали у Wizz Air.

Наталія Кушнір - Редактор
Автор:
Наталія Кушнір
