Зачем поднимать шторки иллюминатора в самолетах: три главных причины

Шторки иллюминатора поднимают во время посадки и взлета, поскольку эти этапы полета считаются самыми опасными. Наибольшее количество катастроф, по статистике происходит во время взлета и приземления, поэтому пассажиров просят выполнять специальные инструкции. Если что-то пойдет не так, команда успеет быстро среагировать.

Об этом сообщает Тravelask.

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Аварийные ситуации и пути их решения

Открытие шторки иллюминатора является частью длинного процесса подготовки кабины самолета к аварийным ситуациям. Экипаж имеет лишь 90 секунд на то, чтобы эвакуировать всех пассажиров в случае аварии. С небольшими поправками на размер самолета и количество пассажиров этот процесс занимает одинаковое количество времени. Поэтому для того, чтобы уложиться в эти 90 секунд, команда готовит самолет заранее.

Кроме того, особое значение имеют места, расположенные у аварийного выхода-их могут занимать только взрослые. Им рекомендуют ознакомиться с инструкцией по безопасности, чтобы они были готовы помочь экипажу в случае чрезвычайной ситуации.

Особые инструкции для пассажиров

Почему во время взлета и посадки самолета просят поднимать шторки иллюминатора? Кроме того, нужно учесть следующее:

Пассажиры любопытны. А это дополнительные 100-300 человек, которые наблюдают за процессом взлета/посадки и готовы мгновенно сообщить, что показалось им странным.

При поднятых шторках команда может легко видеть условия за бортом и принимать максимально правильные решения по эвакуации. - В случае аварии люди должны быть подготовлены. Поэтому днем открытие шторок позволяет пассажирам привыкнуть к такому освещению. В случае аварийной эвакуации у пассажиров не будет спонтанного изменения световых условий в кабине, что позволяет избежать временного шока.

То же самое касается перелетов в ночное время: шторки открыты, а освещение в кабине приглушенное. Это помогает спасательным службам снаружи видеть, что происходит внутри.

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