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Три найбрудніших місця в літаку: до них краще не торкатися

Подорожі
21 грудня 17:03
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Потрібно звернути особливу увагу на їхню чистоту
Три найбрудніших місця в літаку: до них краще не торкатися

Через пандемію COVID-19 всі ми практично зрослися з антисептиками та довели обробку рук після громадських місць до автоматизму. Однак в транспорті є особливо неприємні місця, доторкатися до яких не рекомендується.

Враховуючи досвід бортпровідниць, Новини.LIVE називає три місця, до яких краще не торкатися в літаку.

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І номер один – це відкидний столик. Одна зі стюардес під ніком Haus of Darling порадила, як можна ретельніше обробити цю поверхню і лише потім використовувати. Річ у тім, що пасажири іноді використовують столики абсолютно не за призначенням. Наприклад, за словами бортпровідниці, на них можуть міняти й складати дитячі памперси.

Наступне місце, яке не може похвалитися стерильністю – це кишеня в сидінні. Річ у тому, що повністю вимити та обробити це місце досить складно. З кишень дістають сміття (від недоїдків до білизни), часто на цьому прибирання закінчується. Тому стюардеси попереджають: ніколи не кладіть туди їжу, засоби гігієни та телефони.

Літак

І нарешті, третє місце в літаку, чистоту якого потрібно взяти під особливий контроль – підголівник крісла. Фахівці компанії Marketplace, назвали його місцем, де пасажир стикається з найбільшою кількістю бактерій. Дріжджі, цвіль і навіть бактерії, що зустрічаються в кишківнику людини, – це все знайшли на підголівниках.

Автор публікації
Денис Котляров
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