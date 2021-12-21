Три найбрудніших місця в літаку: до них краще не торкатися

Через пандемію COVID-19 всі ми практично зрослися з антисептиками та довели обробку рук після громадських місць до автоматизму. Однак в транспорті є особливо неприємні місця, доторкатися до яких не рекомендується.

Враховуючи досвід бортпровідниць, Новини.LIVE називає три місця, до яких краще не торкатися в літаку.

І номер один – це відкидний столик. Одна зі стюардес під ніком Haus of Darling порадила, як можна ретельніше обробити цю поверхню і лише потім використовувати. Річ у тім, що пасажири іноді використовують столики абсолютно не за призначенням. Наприклад, за словами бортпровідниці, на них можуть міняти й складати дитячі памперси.

Наступне місце, яке не може похвалитися стерильністю – це кишеня в сидінні. Річ у тому, що повністю вимити та обробити це місце досить складно. З кишень дістають сміття (від недоїдків до білизни), часто на цьому прибирання закінчується. Тому стюардеси попереджають: ніколи не кладіть туди їжу, засоби гігієни та телефони.

І нарешті, третє місце в літаку, чистоту якого потрібно взяти під особливий контроль – підголівник крісла. Фахівці компанії Marketplace, назвали його місцем, де пасажир стикається з найбільшою кількістю бактерій. Дріжджі, цвіль і навіть бактерії, що зустрічаються в кишківнику людини, – це все знайшли на підголівниках.