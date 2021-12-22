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Навіщо піднімати шторки ілюмінатора у літаках: три головних причини

Подорожі
22 грудня 12:28
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Правила, звичайно, можуть відрізнятися залежно від авіакомпанії
Навіщо піднімати шторки ілюмінатора у літаках: три головних причини

Шторки ілюмінатора піднімають під час посадки та зльоту. Це роблять для забезпечення повної безпеки пасажирів, екіпажу та збереження літака. Посадка та зліт повітряного судна вважається найбільш небезпечним етапом під час перельоту. Найбільша кількість катастроф, за статистикою відбувається на злітній смузі. Якщо щось піде не так, команда встигне швидко зреагувати, а цьому сильно можуть допомогти навіть відкриті шторки.

Про це повідомляє Тravelask.

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Аварійні ситуації та шляхи їх вирішення

Головною причиною піднятих шторок можна назвати - перестрахування, та підготовка для можливих аварійних ситуацій. Так, екіпажу легше оцінювати різноманітні ситуації та дає додаткову інформацію про стан не тільки літака, а й умов поза бортом повітряного судна.

Почему во время взлета и посадки самолета просят поднимать шторки иллюминатора? | From-UA

Під час перельоту на деяких пасажирів покладають особливу відповідальність. Місця біля виходу завжди віддають дорослим. Під час евакуації вони повинні допомогти екупажу.

Особливі інструкції для пасажирів

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  • Шторки повинні бути відкритими для того, щоб пасажири могли миттєво повідомити про те, що здалося їм дивним.
  • Шторки мають бути відкритими вдень, щоб команда літака легко могла бачити умови за бортом. У разі аварійної ситуації, це допоможе під час евакуації пасажирів.
  • У нічний час шторки повинні бути відкриті, а освітлення в кабіні приглушене.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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авіарейси літак подорож
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