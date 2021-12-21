7 советов, как сэкономить деньги в Турции

Путешествия всегда ассоциируются с затратами. Порой хочется насладиться отдыхом и при этом сэкономить. Турция - очень популярное направление у украинцев. Они любят погреться на солнце, искупаться в море и попробовать вкусную местную еду. Как сэкономить и не навредить отдыху?
Новини.LIVE подготовило для вас советы, которые позволят сэкономить деньги.
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Стоит отметить, что в разное время года цена на отели отличается. В “не сезон” можно неплохо сэкономить. Есть способ получить выгодное предложение и летом. Для этого нужно спланировать поездку еще в апреле или мае. В это время можно натолкнуться на специальные выгодные предложения. Местоположение отеля также важно. На восточных берегах Эгейского, Средиземного моря дешевле.
Используйте специальные сервисы, где можно посмотреть диапазон цены различных отелей. Так вы сможете выбрать самую выгодную цену и точно не пропустите акции и скидки. Если вы же планируете быть в Турции минимум месяц, то лучше арендовать квартиру у местных жителей.
Видите симпатичный ресторан? Для бюджетной поездки вам стоит пройти мимо него. Особенно, если заведение расположено в туристическом месте. Лучше поискать кафешки, где питаются местные жители. Там и цены нормальные, и еда действительно локальная. Это хороший способ познакомиться с турецкой кухней.
Если хотите попробовать алкоголь - берите местное пиво. Но и за него придется заплатить 5 лир в среднем. Избегайте импортных напитков, на них цены довольно высокие.