7 советов, как сэкономить деньги в Турции

Путешествия всегда ассоциируются с затратами. Порой хочется насладиться отдыхом и при этом сэкономить. Турция - очень популярное направление у украинцев. Они любят погреться на солнце, искупаться в море и попробовать вкусную местную еду. Как сэкономить и не навредить отдыху?

Новини.LIVE подготовило для вас советы, которые позволят сэкономить деньги.

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7 полезных советов для сохранения бюджета в Турции

Не стоит менять деньги в аэропорту или вообще в Украине. Вы получите не слишком выгодное предложение. Лучше зайдите в местный обмен валют. Там курс значительно выгоднее;

Контролируйте чаевые. Не нужно давать их всем. Например, таксисту или водителям автобуса. Оно, конечно, будут ждать от вас дополнительные деньги, но вам нужно экономить. Никто за это вас не проклянет;

Если вы купили в баре или кафе только напитки - не оставляйте чаевые. Также проверяйте счет, возможно, они уже входят в конечную цену, а вы просто доплатите сверху;

Проверьте сколько процентов комиссии будет брать ваш банк за снятие наличных. Если процент весомый, то оплачивайте лучше все картой или снимите наличные в своей стране;

Осторожно с отелями, которые предлагают очень дешевые номера. Они покрывают расходы другими услугами. Например, ставят ценник на пользование сейфом, кондиционером, мини-баром и втридорога продают воду;

Сигареты покупать в Турции дорого. Лучше возьмите достаточное количество пачек из Украины;

Помните, что перед поездкой лучше сделать медицинскую страховку. Но не используйте ее, если болезнь незначительная. Большинство лекарств можно купить в аптеке без рецепта врача.

Как можно сэкономить на гостинице?

Стоит отметить, что в разное время года цена на отели отличается. В “не сезон” можно неплохо сэкономить. Есть способ получить выгодное предложение и летом. Для этого нужно спланировать поездку еще в апреле или мае. В это время можно натолкнуться на специальные выгодные предложения. Местоположение отеля также важно. На восточных берегах Эгейского, Средиземного моря дешевле.

Используйте специальные сервисы, где можно посмотреть диапазон цены различных отелей. Так вы сможете выбрать самую выгодную цену и точно не пропустите акции и скидки. Если вы же планируете быть в Турции минимум месяц, то лучше арендовать квартиру у местных жителей.

Как экономить на еде и напитках?

Видите симпатичный ресторан? Для бюджетной поездки вам стоит пройти мимо него. Особенно, если заведение расположено в туристическом месте. Лучше поискать кафешки, где питаются местные жители. Там и цены нормальные, и еда действительно локальная. Это хороший способ познакомиться с турецкой кухней.

Если хотите попробовать алкоголь - берите местное пиво. Но и за него придется заплатить 5 лир в среднем. Избегайте импортных напитков, на них цены довольно высокие.

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