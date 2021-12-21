7 порад, як зекономити гроші в Туреччині

Подорожі завжди асоціюються з витратами. Часом хочеться насолодитися відпочинком та при цьому зекономити. Туреччина - дуже популярний напрямок в українців. Вони люблять погрітися на сонці, покупатися у морі та спробувати смачну місцеву їжу. Як зекономити та не зашкодити відпочинку?

Новини.LIVE підготувало для вас поради, які дозволять зекономити гроші.

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7 корисних порад для збереження бюджету в Туреччині

Не варто міняти гроші у аеропорті чи взагалі в Україні. Ви отримаєте не надто вигідну пропозицію. Краще зайдіть у місцевий обмін валют. Там курс значно вигідніший;

Контролюйте чаєві. Не потрібно давати їх всім. Наприклад, таксисту або водіям автобусу. Воно, звичайно, будуть чекати від вас додаткові гроші, але вам потрібно економити. Ніхто за це вас не прокляне;

Якщо ви купили у барі чи кафе лише напої - не залишайте чайові. Також перевіряйте рахунок, можливо, вони вже входять у кінцеву ціну, а ви просто доплатите зверху;

Перевірте скільки відсотків комісії братиме ваш банк за зняття готівки. Якщо відсоток вагомий, то оплачуйте краще все карткою або зніміть готівку зарання у своїй країні;

Обережно з готелями, які пропонують дуже дешеві номера. Вони покривають витрати іншими послугами. Наприклад, ставлять цінник на користування сейфом, кондиціонером, мінібаром та продають воду втридорога;

Цигарки купувати в Туреччині дорого. Краще візьміть достатню кількість пачок з України;

Пам’ятайте, що перед поїздкою краще зробити медичну страховку. Але не використовуйте її, якщо хвороба незначна. Більшість ліків можна купити у аптеці без рецепту лікаря.

Як можна зекономити на готелі?

Варто зазначити, що в різні пори року ціна на готелі відрізняється. У “не сезон” можна непогано зекономити. Є спосіб отримати вигідну пропозицію і влітку. Для цього потрібно спланувати поїздку ще у квітні або травні. В цей час можна натрапити на спеціальні вигідні пропозиції. Місце розташування готелю також важливе. На східних берегах Егейського, Середземного моря дешевше.

Використовуйте спеціальні сервіси, де можна подивитися діапазон ціни різних готелів. Так ви зможете обрати найвигіднішу ціну та точно не пропустите акції та знижки. Якщо ви ж плануєте бути у Туреччині мінімум місяць, то краще орендувати квартиру у місцевих жителів.

Як економити на їжі та напоях?

Бачите симпатичний ресторан? Для бюджетної поїздки вам варто пройти мимо нього. Особливо, якщо заклад розташований у туристичному місці. Краще пошукати кафешки, де харчуються місцеві жителі. Там і ціни нормальні, і їжа справді локальна. Це хороший спосіб познайомитися з турецькою кухнею.

Якщо хочете спробувати алкоголь - беріть місцеве пиво. Але і за нього доведеться заплатити 5 лір в середньому. Уникайте імпортних напоїв, на них ціни доволі високі.

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