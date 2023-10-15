ВСУ получат новые образцы военной техники: что именно
Минобороны Украины приняло на поставку новые виды военной техники для Вооруженных Сил Украины. А именно вертолет ВО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС.
Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Назначение техники
Отмечается, что вертолет ВО 105 Е-4 производится в Германии, его используют для наблюдения. Также на его борту могут перевозиться пассажиры и грузы.
Также военные получат мотоцикл KTM 450 ЭХС. Он будет предназначен для перевозки воинов и легкого вооружения по пересеченной местности.
Что известно о вертолете
В издании delo.ua отмечают, что производством такого вертолета занималась немецкая авиакомпания Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Позже она стала частью Airbus Group.
"Воздушные судна выпускались до 2001 года. ВО 105 Е-4 — это модифицированная версия вертолета", — говорится в сообщении.
По информации Flight Global, вертолеты ВО 105 Е-4 находятся на вооружении в таких странах:
- Албании (4 единицы),
- Бахрейна (6),
- Чили (4),
- Гондураса (1),
- Индонезии (22),
- Перу (2),
- Южной Кореи (12).
Напомним, компания Boeing/Saab, специализирующаяся на изготовлении оружия, планирует передать Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Наши Вооруженные Силы должны получить их уже этой зимой.
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