ВСУ получат новые образцы военной техники: что именно

Военные возле украинской авиации. Фото: Радио Свобода

Минобороны Украины приняло на поставку новые виды военной техники для Вооруженных Сил Украины. А именно вертолет ВО 105 Е-4 и скоростной мотоцикл KTM 450 ЭХС.

Об этом пишет пресс-служба ведомства.

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Назначение техники

Отмечается, что вертолет ВО 105 Е-4 производится в Германии, его используют для наблюдения. Также на его борту могут перевозиться пассажиры и грузы.

Также военные получат мотоцикл KTM 450 ЭХС. Он будет предназначен для перевозки воинов и легкого вооружения по пересеченной местности.

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Что известно о вертолете

В издании delo.ua отмечают, что производством такого вертолета занималась немецкая авиакомпания Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Позже она стала частью Airbus Group.

"Воздушные судна выпускались до 2001 года. ВО 105 Е-4 — это модифицированная версия вертолета", — говорится в сообщении.

По информации Flight Global, вертолеты ВО 105 Е-4 находятся на вооружении в таких странах:

Албании (4 единицы),

Бахрейна (6),

Чили (4),

Гондураса (1),

Индонезии (22),

Перу (2),

Южной Кореи (12).

Напомним, компания Boeing/Saab, специализирующаяся на изготовлении оружия, планирует передать Украине дальнобойные бомбы GLSDB. Наши Вооруженные Силы должны получить их уже этой зимой.