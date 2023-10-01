Появилось приложение, определяющее за 5 секунд причину плача ребенка

Маленький мальчик плачет. Фото: freepik.com

Ученые разработали приложение на основе искусственного интеллекта, который с легкостью определяет причину плача младенца. Для этого приложению достаточно всего 5 секунд.

Программа под названием CryAnalyzer доступна для загрузки в Google Play и App Store.

Читайте также:

Приложение, определяющее причину плача ребенка

Так, приложение на основе ИИ распознает 20 000 различных детских звуков и всего за 5 секунд назовет причину капризов. Программа работает как "Шазам" для распознавания песен.

Сначала приложение анализирует плач ребенка, который сопоставляет со звуками других детей. После этого приложение сообщает о причине беспокойства младенца: хочет есть, что-то болит или просто капризничает.

Technology is очень helpful. Это приложение используется для того, чтобы поднять why babies cry. Это относится к более чем 20,000 различным детям звуков и может дать вам значение в 5 секундах . — Wow Videos (@ViralXfun) September 30, 2023

Напомним, что искусственный интеллект ChatGPT, который по мнению исследователей, недавно ухудшился, получил два обновления. Они касаются его новой системы распознавания запросов.

Также мы писали, что чат-боты с искусственным интеллектом большой языковой модели (LLM) могут превзойти среднестатистического человека в творческих задачах. Речь идет о мозговом штурме относительно альтернативного использования обычных предметов, что является отражением разного мышления. Однако люди, получившие самые высокие результаты в этих задачах, все равно превзошли результаты самых эффективных чат-ботов.