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Появилось приложение, определяющее за 5 секунд причину плача ребенка

1 октября 2023 06:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Появилось приложение, определяющее за 5 секунд причину плача ребенка
Маленький мальчик плачет. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые разработали приложение на основе искусственного интеллекта, который с легкостью определяет причину плача младенца. Для этого приложению достаточно всего 5 секунд.

Программа под названием CryAnalyzer доступна для загрузки в Google Play и App Store.

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Приложение, определяющее причину плача ребенка

Так, приложение на основе ИИ распознает 20 000 различных детских звуков и всего за 5 секунд назовет причину капризов. Программа работает как "Шазам" для распознавания песен.

Сначала приложение анализирует плач ребенка, который сопоставляет со звуками других детей. После этого приложение сообщает о причине беспокойства младенца: хочет есть, что-то болит или просто капризничает.

Напомним, что искусственный интеллект ChatGPT, который по мнению исследователей, недавно ухудшился, получил два обновления. Они касаются его новой системы распознавания запросов.

Также мы писали, что чат-боты с искусственным интеллектом большой языковой модели (LLM) могут превзойти среднестатистического человека в творческих задачах. Речь идет о мозговом штурме относительно альтернативного использования обычных предметов, что является отражением разного мышления. Однако люди, получившие самые высокие результаты в этих задачах, все равно превзошли результаты самых эффективных чат-ботов.

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