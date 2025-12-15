Повідомлення від ТЦК - що означає повернення повістки в ТЦК

Вручення повістки ТЦК. Фото: "Поради юриста"

Територіальний центр комплектування розсилає повістки військовозобов’язаним громадянам. Навіть якщо такий громадянин відмовився отримувати повістку, він все одно може вважати оповіщеним ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка і розшук

До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку від мобілізації.

Чоловік пояснив, що він перебуває у розшуку ТЦК за те, що нібито не з’явився за повісткою.

"Саму повістку я не отримував ні на пошті, ні особисто — і ніде не розписувався за її отримання", — підкреслив військовозобов’язаний.

Громадянин поцікавився, коли військовозобов’язаний може вважати оповіщеним повісткою, навіть якщо не отримав її.

Коли повістка вважається врученою

Коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що, попри відстрочку, громадянина все ж можуть визнати порушником правил військового обліку.

"Надання відстрочки не має відношення до порушення Вами правил військового обліку, тож, відстрочка автоматично не скасовує скоєне правопорушення", — підкреслив юрист.

Щодо повістки, то Айвазян пояснив, як працює механізм оповіщення військовозобов'язаних громадян.

"Для того, аби Ви вважажися таким, який належним чином повідомлений, достатньо того, що неотримана Вами повістка була повернута поштою до ТЦК", — запевнив адвокат.

