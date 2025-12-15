Видео
Повестку вернули в ТЦК — является ли это извещением гражданина

Дата публикации 15 декабря 2025 21:40
Уведомление от ТЦК - что означает возврат повестки в ТЦК
Вручение повестки ТЦК. Фото: "Поради юриста"

Территориальный центр комплектования рассылает повестки военнообязанным гражданам. Даже если такой гражданин отказался получать повестку, он все равно может считать оповещенным ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Отсрочка и розыск

К юристам обратился гражданин, который имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

Мужчина пояснил, что он находится в розыске ТЦК за то, что якобы не явился по повестке.

"Саму повестку я не получал ни на почте, ни лично — и нигде не расписывался за ее получение", — подчеркнул военнообязанный.

Гражданин поинтересовался, когда военнообязанный может считать оповещенным повесткой, даже если не получил ее.

Когда повестка считается врученной

Комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян отметил, что, несмотря на отсрочку, гражданина все же могут признать нарушителем правил воинского учета.

"Предоставление отсрочки не имеет отношения к нарушению Вами правил воинского учета, поэтому, отсрочка автоматически не отменяет совершенное правонарушение", — подчеркнул юрист.

Относительно повестки, то Айвазян объяснил, как работает механизм оповещения военнообязанных граждан.

"Для того, чтобы Вы считались таким, который надлежащим образом уведомлен, достаточно того, что неполученная Вами повестка была возвращена по почте в ТЦК", — заверил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли вручение повестки, которую оставили в дверях квартиры или на заборе двора.

Добавим, мы сообщали о том, что должны делать военнообязанные граждане, если повестку им вручают с нарушениями.

почта повестки отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
