Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow Власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT: какая причина arrow

Власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT: какая причина

31 марта 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СhatGPT
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Власти Италии решили запретить в стране доступ к СhatGPT. Причиной там назвали — проблемы с конфиденциальностью.

Об этом сообщает пресс-служба Гаранта защиты персональных данных Италии (GPDP).

Читайте также:

Подробности

В ведомстве сообщили, что 20 марта было зафиксировано нарушение конфиденциальности данных разговоров пользователей и платежной информации людей, купивших платную версию чат-бота.

В Италии решение о запрете доступа к СhatGPT уже вступило в силу. У компании есть 20 дней, чтобы отреагировать на это решение. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется больше.

Италия стала первой страной в мире, где запретили доступ к СhatGPT.

Напомним, о ChatGPT и его возможностях не говорит разве что ленивый. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, помогая в учебе, работе и быту. Тем временем пользователей предупреждают, что чат-боты могут использовать для фишинга, дезинформации и киберпреступности.

Также мы писали, что 300 миллионов штатных рабочих мест по всему миру могут быть определенным образом автоматизированы благодаря новейшей волне искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT.

Добавим, технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, добавляется в наиболее распространенное рабочее программное обеспечение Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB