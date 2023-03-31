Власти Италии запретили гражданам доступ к СhatGPT: какая причина

СhatGPT

Власти Италии решили запретить в стране доступ к СhatGPT. Причиной там назвали — проблемы с конфиденциальностью.

Об этом сообщает пресс-служба Гаранта защиты персональных данных Италии (GPDP).

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Подробности

В ведомстве сообщили, что 20 марта было зафиксировано нарушение конфиденциальности данных разговоров пользователей и платежной информации людей, купивших платную версию чат-бота.

В Италии решение о запрете доступа к СhatGPT уже вступило в силу. У компании есть 20 дней, чтобы отреагировать на это решение. Если она этого не сделает, ей грозит штраф в размере 4% годового оборота или 20 миллионов евро в зависимости от того, что окажется больше.

Италия стала первой страной в мире, где запретили доступ к СhatGPT.

Напомним, о ChatGPT и его возможностях не говорит разве что ленивый. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни, помогая в учебе, работе и быту. Тем временем пользователей предупреждают, что чат-боты могут использовать для фишинга, дезинформации и киберпреступности.

Также мы писали, что 300 миллионов штатных рабочих мест по всему миру могут быть определенным образом автоматизированы благодаря новейшей волне искусственного интеллекта, породившей такие платформы, как ChatGPT.

Добавим, технология, лежащая в основе наиболее обсуждаемой в мире системы искусственного интеллекта (ШИ), ChatGPT, добавляется в наиболее распространенное рабочее программное обеспечение Microsoft 365. Система Copilot будет встроена в Word, Excel, PowerPoint и Outlook.