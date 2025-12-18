Відстрочка для догляду за близькими родичами - нова довідка від ЛКК

Прийом у лікаря. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, йому доведеться отримувати довідку лікарсько-консультативної комісії нового зразка. Інакше територіальні центри комплектування матимуть право відмовити у продовженні відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Чи буде продовжена відстрочка

В Україні відбулися зміни у процесі роботи лікарсько-консультативних комісій, висновок яких потрібен, зокрема, для того, щоб оформлювати відстрочку для догляду за близьким родичем, який потребує постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку з цієї причини до 2 лютого 2026 року.

Чоловік зазначив, що стара довідка ЛКК є чинною до 4 березня 2026-го — і поцікавився, до якого моменту діятиме його відстрочка та чи потрібно оформлювати нову довідку.

"Після 2 лютого ТЦК зобов'язаний оформити відстрочку до 4 березня", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити з довідкою ЛКК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підкреслив, що після змін у роботі ЛКК громадянину доведеться отримувати для матері довідку нового зразка.

"Без огляду на чинність старої довідки, у ТЦК будуть, скоріш за все, вимагати довідку за новою встановленою законом формою", — наголосив адвокат.

Так що, запевнив громадянина Айвазян, таку довідку варто заздалегідь підготувати.

