Україна
Відстрочка для догляду — яку довідку вимагатимуть у ТЦК

Відстрочка для догляду — яку довідку вимагатимуть у ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 21:40
Відстрочка для догляду за близькими родичами - нова довідка від ЛКК
Прийом у лікаря. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, йому доведеться отримувати довідку лікарсько-консультативної комісії нового зразка. Інакше територіальні центри комплектування матимуть право відмовити у продовженні відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Чи буде продовжена відстрочка

В Україні відбулися зміни у процесі роботи лікарсько-консультативних комісій, висновок яких потрібен, зокрема, для того, щоб оформлювати відстрочку для догляду за близьким родичем, який потребує постійного догляду.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку з цієї причини до 2 лютого 2026 року.

Чоловік зазначив, що стара довідка ЛКК є чинною до 4 березня 2026-го — і поцікавився, до якого моменту діятиме його відстрочка та чи потрібно оформлювати нову довідку.

"Після 2 лютого ТЦК зобов'язаний оформити відстрочку до 4 березня", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Що робити з довідкою ЛКК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підкреслив, що після змін у роботі ЛКК громадянину доведеться отримувати для матері довідку нового зразка.

"Без огляду на чинність старої довідки, у ТЦК будуть, скоріш за все, вимагати довідку за новою встановленою законом формою", — наголосив адвокат.

Так що, запевнив громадянина Айвазян, таку довідку варто заздалегідь підготувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку для догляду.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані догляд комісія
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
