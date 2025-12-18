Отсрочка для ухода за близкими родственниками - новая справка от ВКК

Прием у врача. Фото: Freepik

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку для ухода за близким родственником, ему придется получать справку врачебно-консультативной комиссии нового образца. Иначе территориальные центры комплектования будут иметь право отказать в продлении отсрочки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Будет ли продлена отсрочка

В Украине произошли изменения в процессе работы врачебно-консультативных комиссий, заключение которых требуется, в частности, для того, чтобы оформлять отсрочку для ухода за близким родственником, который нуждается в постоянном уходе.

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку по этой причине до 2 февраля 2026 года.

Мужчина отметил, что старая справка ВКК действует до 4 марта 2026-го — и поинтересовался, до какого момента будет действовать его отсрочка и нужно ли оформлять новую справку.

"После 2 февраля ТЦК обязан оформить отсрочку до 4 марта", — объяснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать со справкой ВКК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подчеркнул, что после изменений в работе ВКК гражданину придется получать для матери справку нового образца.

"Без учета действия старой справки, в ТЦК будут, скорее всего, требовать справку по новой установленной законом форме", — подчеркнул адвокат.

Так что, заверил гражданина Айвазян, такую справку стоит заранее подготовить.

