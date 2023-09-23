iPhone 15 Pro VS iPhone 14 Pro: какой из смартфонов провалил тест на прочность

Момент по эксперименту. Фото: скриншот

Недавно в продаже поступила долгожданная модель компании Apple — смартфон iPhone 15. На сайте разработчики указали, что телефон имеет самое крепкое стекло по сравнению со своими предшественниками. Блогер и автор YouTube-канала AppleTrack решили это проверить и провел эксперимент.

Соответствующее видео он обнародовал в YouTube.

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Как происходил эксперимент

Для своего эксперимента блоггер выбрал новый iPhone 15 и прошлогодний iPhone 14 Pro. Модели отличаются материалом и формой боковой рамки. У модели 2023 года она имеет небольшие округления.

После этого блоггер начал бросать смартфоны на землю с высоты кармана джинсов. После первого удара iPhone 14 Pro получил вмятину на корпусе, в то время как на iPhone 15 Pro появились небольшие царапины.

Парень повторил падение смартфонов во второй раз. В этот раз он выбрал высоту на уровне груди. В результате смартфоны не получили никаких дополнительных повреждений. Так же было и в третий раз, когда блоггер бросал iPhone с высоты уровня головы.

После этого блоггер продолжил падение телефонов крышкой вниз. Сначала у iPhone 15 Pro треснуло тыльное стекло, потом — объектив. В то же время iPhone 14 Pro отделался легкой вмятиной, а во второй раз остался целым.

Далее блоггер начал увеличивать высоту. Бросив телефоны с высоты 5 метров, у iPhone 15 Pro сломался экран. В то же время iPhone 14 Pro выдержал удар.

Результаты эксперимента

В конце концов, бросив смартфоны с высоты 6 метров, стало ясно, какой из них прошел тест на прочность.

В результате последнего падения iPhone 15 Pro был полностью в трещинах, у него также отпал блок камер. У iPhone 14 Pro треснуло переднее стекло, но он продолжал работать.

Напомним, в мире началась продажа новых смартфонов от Apple: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Украинские ритейлеры уже открыли предзаказ на новые "яблочные" модели.