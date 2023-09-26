Больше не "мопед": в Иране модифицировали дроны-камикадзе Shahed-136

Shahed-136 с новым двигателем. Фото: Al-Jazeera

В сеть просочились кадры из иранского пропагандистского фильма, в котором засветились несколько модификаций для дрона-камикадзе Shahed-136. Сейчас их активно применяет Россия.

Об этом сообщил OSINT-аналитик из Швейцарии Бенджамин Питте в соцсети X.

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По версии Питте, вместо бывшего четырехтактного двигателя, которыми были оснащены предыдущие версии "шахедов", новая версия получила бесшумный турбореактивный двигатель, что может значительно снизить шумовой фон дрона.

New images have been released showing an updated version of the Iranian shahed-136 OWA drone. The new version will be equipped with a turbojet engine. https://t.co/kK7YyHJCF2 pic.twitter.com/w6TaLSilPv — Benjamin Pittet (@COUPSURE) September 26, 2023

"Они идеально смогут поражать больницы и зернохранилища. Если Иран сможет продать такие технологии России, нужно подумать, чем их можно будет перехватывать", — пишет Питте.

Также в пропагандистском фильме показали новую пусковую установку для дронов. Она представляет собой переносную платформу-катапульту, устанавливаемую на пикапы. Однако до сих пор подтвержденных фактов наличия такой платформы у иранских вооруженных сил не обнаружено.

Напомним, что недавно в Иран прибывал министр обороны России Сергей Шойгу. Перед этим израильский Моссад сообщил, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты малого и среднего расстояния.