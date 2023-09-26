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Больше не "мопед": в Иране модифицировали дроны-камикадзе Shahed-136

26 сентября 2023 23:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Больше не "мопед": в Иране модифицировали дроны-камикадзе Shahed-136
Shahed-136 с новым двигателем. Фото: Al-Jazeera
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сеть просочились кадры из иранского пропагандистского фильма, в котором засветились несколько модификаций для дрона-камикадзе Shahed-136. Сейчас их активно применяет Россия.

Об этом сообщил OSINT-аналитик из Швейцарии Бенджамин Питте в соцсети X.

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Новый двигатель и пусковая установка


По версии Питте, вместо бывшего четырехтактного двигателя, которыми были оснащены предыдущие версии "шахедов", новая версия получила бесшумный турбореактивный двигатель, что может значительно снизить шумовой фон дрона.

"Они идеально смогут поражать больницы и зернохранилища. Если Иран сможет продать такие технологии России, нужно подумать, чем их можно будет перехватывать", — пишет Питте.

Также в пропагандистском фильме показали новую пусковую установку для дронов. Она представляет собой переносную платформу-катапульту, устанавливаемую на пикапы. Однако до сих пор подтвержденных фактов наличия такой платформы у иранских вооруженных сил не обнаружено.

Напомним, что недавно в Иран прибывал министр обороны России Сергей Шойгу. Перед этим израильский Моссад сообщил, что Тегеран может передать Москве баллистические ракеты малого и среднего расстояния.

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