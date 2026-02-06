Каким знакам Зодиака улыбнется удача в первые выходные февраля 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Мистические карты Таро пророчат по-настоящему невероятные выходные некоторым знакам Зодиака. Именно 7 и 8 февраля счастливчиков ждут приятные новости, счастливые стечения обстоятельств, теплые встречи и искренние разговоры.

Новини.LIVE рассказывает, кому же карты Таро предвещают удачу на выходные 7-8 февраля.

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

На вас "свалятся" неожиданные, но очень приятные перемены. Возможны приятные новости, интересные предложения или случайная встреча, которая откроет новые перспективы. В этот период не бойтесь спонтанных решений, они приведут вас к удаче.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Эти выходные принесут вам ощущение внутреннего спокойствия. "Девятка Пентаклей" говорит о заслуженной награде. 7 и 8 февраля вы можете почувствовать финансовую уверенность, получить одобрение или просто позволить себе долгожданную приятную покупку. Не откладывайте заботу о себе.

Дева — карта Таро "Солнце"

Первые выходные февраля станут настоящим праздником души. "Солнце" говорит о счастье, признании и гармонии. Вы почувствуете прилив сил, уверенности и желание быть в центре событий. В эти дни возможны приятные встречи, успех в важных делах. Таро советует не прятаться от мира, а смело проявлять себя.

Козерог — карта Таро "Туз Кубков"

"Туз Кубков" обещает вам эмоциональное обновление и теплые моменты в личной жизни. В первые выходные февраля вы можете получить важный знак внимания, услышать нужные слова. Будьте открытыми к эмоциям и не бойтесь показывать себя настоящих.

Водолей — карта Таро "Маг"

Для вас эти выходные станут временем внутренней силы и уверенности. "Маг" говорит, что сейчас все зависит от вас. Именно 7-8 февраля вы сможете воплотить важную идею, убедить нужных людей или сделать шаг, который изменит ситуацию в вашу пользу. Не сомневайтесь в собственных способностях.

