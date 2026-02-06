Відео
Головна Свята Таро віщують шалену удачу цим знакам Зодіаку у перші вихідні лютого

Таро віщують шалену удачу цим знакам Зодіаку у перші вихідні лютого

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:10
Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача у перші вихідні лютого 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Містичні карти Таро віщують по-справжньому неймовірні вихідні деяким знакам Зодіаку. Саме 7 та 8 лютого на щасливчиків чекають приємні новини, щасливі збіги обставин, теплі зустрічі та щирі розмови.

Новини.LIVE розповідає, кому ж карти Таро віщують удачу на вихідні 7-8 лютого.

Читайте також:
Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

На вас "зваляться" неочікувані, але дуже приємні зміни. Можливі приємні новини, цікаві пропозиції або випадкова зустріч, яка відкриє нові перспективи. У цей період не бійтесь спонтанних рішень, вони приведуть вас до удачі.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Ці вихідні принесуть вам відчуття внутрішнього спокою. "Дев'ятка Пентаклів" говорить про заслужену нагороду. 7 та 8 лютого ви можете відчути фінансову впевненість, отримати схвалення або просто дозволити собі довгоочікувану приємну покупку. Не відкладайте турботу про себе.

Діва — карта Таро "Сонце"

Перші вихідні лютого стануть справжнім святом душі. "Сонце" говорить про щастя, визнання та гармонію. Ви відчуєте приплив сил, упевненості та бажання бути в центрі подій. У ці дні можливі приємні зустрічі, успіх у важливих справах. Таро радить не ховатися від світу, а сміливо проявляти себе.

Козеріг — карта Таро "Туз Кубків"

"Туз Кубків" обіцяє вам емоційне оновлення та теплі моменти в особистому житті. У перші вихідні лютого ви можете отримати важливий знак уваги, почути потрібні слова. Будьте відкритими до емоцій і не бійтеся показувати себе справжніх.

Водолій — карта Таро "Маг"

Для вас ці вихідні стануть часом внутрішньої сили та впевненості. "Маг" каже, що зараз усе залежить від вас. Саме 7-8 лютого ви зможете втілити важливу ідею, переконати потрібних людей або зробити крок, який змінить ситуацію на вашу користь. Не сумнівайтеся у власних здібностях.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку мають уникати спокус до кінця тижня.

Кому слід берегти свої гроші до 8 лютого.

Яким знакам Зодіаку особливо щаститиме у справах до 16 лютого.

Які знаки Зодіаку мають уважно ставитися до здоров'я у лютому.

Яким знакам Зодіаку лютий принесе успіх у сфері фінансів.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
