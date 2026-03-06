Гороскоп по Таро на 8 марта 2026 — каким знакам Зодиака ждать сюрприз

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Для пяти знаков Зодиака 8 марта будет не просто праздничным днем. По пророчеству карт Таро, на счастливчиков ждет время, когда судьба одарит их особыми моментами счастья.

Новини.LIVE делится прогнозом, кому ждать приятного сюрприза 8 марта.

Близнецы — карта Таро "Колесо Фортуны"

В этот день вас может ждать счастливая случайность. Возможны приятный подарок, приглашение или новость, которая изменит ваше настроение к лучшему. Будьте открытыми к новым эмоциям и не планируйте каждую минуту, ведь главная радость может прийти совершенно неожиданно.

Рак — карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

"Туз Кубков" в перевернутом положении говорит об эмоциях, которые долго сдерживались. Но именно на праздник 8 марта они могут прорваться в виде искреннего признания или очень теплых слов. Возможно, кто-то откроет вам свое сердце, осмелится сказать то, что давно хотел. Не сторонитесь разговоров и будьте внимательны к мелочам.

Дева — карта Таро "Паж Пентаклей"

Ваш сюрприз может иметь практическую или материальную ценность. "Паж Пентаклей" намекает на подарок, новые возможности или полезные предложения. Среди обычных разговоров может появиться шанс, который стоит не упустить.

Весы — карта Таро "Влюбленные"

Таро указывают на романтический жест, искреннее внимание или событие, которое коснется сердца. День может пройти под знаком гармонии, теплых разговоров и приятных эмоций. Не спешите и дайте событиям разворачиваться естественно.

Водолей — карта Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Перевернутая "Девятка Кубков" говорит о желаниях, которые имеют шанс осуществиться. 8 марта возможны неожиданный знак внимания или подарок. Также возможен сюрприз в семье или теплый жест от близких. Не отказывайтесь от праздничного настроения и позволяйте другим порадовать вас.

