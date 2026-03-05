Какие знаки Зодиака должны избегать соблазнов до конца этой недели — гороскоп по Таро

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Порой жизнь испытывает нас на прочность. Время от времени судьба может подбрасывать соблазны, чтобы проверить силу характера. Именно о таком предупреждают мистические карты Таро некоторых знаков Зодиака. До конца недели 2-8 марта им стоит быть предельно бдительными, иначе последствия могут быть серьезные.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро советуют не поддаваться соблазнам до конца этой недели, чтобы избежать проблем.

Овен — карта Таро "Дьявол"

"Дьявол" говорит о желании получить что-то быстро и без лишних усилий. К концу недели может появиться ситуация, где вам предложат легкую выгоду. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Поэтому, не стоит действовать импульсивно и бездумно.

Близнецы — карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

"Семерка Кубков" в перевернутом виде предупреждает о риске попасть в ловушку красивых обещаний. К концу недели вам могут предложить что-то очень заманчивое. Не спешите давать согласие. Особенно, если что-то вызывает даже небольшое сомнение.

Весы — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Таро предупреждают о сложном выборе или искушении, которое может повлиять на отношения. До конца недели возможна ситуация, когда кто-то из прошлого напомнит о себе или появится человек, который вызовет сильные чувства. Не принимайте поспешных решений и не поддавайтесь сиюминутным эмоциям.

Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутый "Туз Пентаклей" предупреждает о финансовых рисках или необдуманных тратах. К концу недели у вас может возникнуть сильное желание потратить деньги на что-то дорогое или рискованное. Также возможны предложения быстрого заработка. Не спешите с решениями.

