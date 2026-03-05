Відео
Таро радять цим знакам Зодіаку опиратися спокусам до кінця тижня

Таро радять цим знакам Зодіаку опиратися спокусам до кінця тижня

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 11:03
Які знаки Зодіаку мають опиратися спокусам до кінця цього тижня — Таро-гороскоп
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Часом життя підкидає спокуси, які можуть збити з правильного шляху. Саме про такі попереджають містичні карти Таро деяких знаків Зодіаку. До кінця тижня 2–8 березня перед ними постануть справжні випробування на силу характеру. Якщо діяти емоційно або піддатися миттєвим бажанням, наслідки можуть бути серйозні. 

Новини.LIVE розповідає, кого зі знаків Зодіаку карти Таро попереджають не піддаватися спокусам до кінця цього тижня, щоб уникнути проблем.

Овен — карта Таро "Диявол"

"Диявол" говорить про бажання отримати щось швидко і без зайвих зусиль. До кінця тижня може з'явитися ситуація, де вам запропонують легку вигоду. Але безкоштовний сир буває лише у мишоловці. Тож, не варто діяти імпульсивно та бездумно.

Близнюки — карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

"Сімка Кубків" у перевернутому вигляді попереджає про ризик потрапити у пастку красивих обіцянок. До кінця тижня вам можуть запропонувати щось дуже привабливе. Не поспішайте давати згоду. Особливо, якщо щось викликає навіть невеликий сумнів.

Терези — карта Таро "Закохані" (перевернута)

Таро попереджають про складний вибір або спокусу, яка може вплинути на стосунки. До кінця тижня можлива ситуація, коли хтось із минулого нагадає про себе або з'явиться людина, яка викличе сильні почуття. Не приймайте поспішних рішень та не піддавайтесь миттєвим емоціям.

Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Перевернутий "Туз Пентаклів" попереджає про фінансові ризики або необдумані витрати. До кінця тижня у вас може виникнути сильне бажання витратити гроші на щось дороге або ризиковане. Також можливі пропозиції швидкого заробітку. Не поспішайте з рішеннями.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Яким знакам Зодіаку посміхнеться удача до кінця цього тижня.

Хто у березні ризикує стикнутися з проблемами у сфері фінансів.

Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні 2026.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
