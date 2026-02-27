Відео
Головна Свята Три знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні 2026 за Таро

Три знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні 2026 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 11:03
Які знаки Зодіаку знайдуть роботу мрії у березні 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Перший місяць весни може кардинально змінити професійне життя трьох знаків Зодіаку. Містичні карти Таро віщують щасливчикам шанс розпочати кар'єру мрії та покращити своє фінансове становище. Для когось це буде несподіваний дзвінок із новою пропозицією, для когось — сміливе рішення піти за покликом серця.

Новини.LIVE розповідає, хто з представників зодіакального кола, за віщуванням карт Таро, отримає шанс на роботу мрії.


Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" буквально говорить вам про доленосний шанс. У березні вам можуть запропонувати нову посаду або ж ви натрапите на вакансію, що ідеально збігається з вашими бажаннями та навичками. Ризик проґавити можливість є, якщо ви довго вагатиметесь та применшуватимете свої здібності. Не бійтеся відповідальності та нових обов'язків.

Діва — карта Таро "Вісімка Пентаклів" (перевернута)

Перевернута "Вісімка Пентаклів" каже про вашу втому працювати на межі можливостей і не отримувати гідної винагороди. У березні нарешті з'явиться можливість знайти роботу, де ваші навички гідно оцінять. Головне — перестати погоджуватися на менше, а сміливо озвучувати свої очікування щодо зарплати. Якщо ви давно думали про оновлення резюме або проходження додаткового курсу, зробіть це на початку місяця.

Козеріг — карта Таро "Туз Жезлів"

Перший місяць весни принесе вам натхнення та велике джерело енергії. У вас може з'явитися ідея або пропозиція, яка стане початком великого кар'єрного зростання. Шанс з'явиться раптово, але вимагатиме швидкої реакції. Якщо ви проявите ініціативу, результат перевершить очікування. Особливо сприятливий період для переговорів — середина березня. Ви зможете домовитися про вигідні умови, бонуси або додаткові привілеї.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку нарешті знайде справжнє кохання у березні.

Які знаки Зодіаку зможуть отримати великі прибутки вже у перший місяць весни.

Кому березень може принести проблеми у фінансах.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
