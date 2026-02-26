Які знаки Зодіаку відчують шалений тиск у ретроградний Меркурій — Таро- гороскоп

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

З 26 лютого по 20 березня триватиме період ретроградного Меркурія. Він пройде у Рибах, тому обіцяє бути складним та емоційним. Містичні карти Таро попереджають: трьом знакам Зодіаку цей час принесе шалений внутрішній і зовнішній тиск. Хтось зіткнеться з проблемами на роботі, хтось — із напруженням у стосунках, а комусь доведеться швидко приймати складні рішення.

Новини.LIVE ділиться прогнозом карт Таро, який допоможе знакам Зодіаку впоратися з викликами, які випадуть у період ретроградного Меркурія.

Овен — карта Таро "Дев'ятка Жезлів" (перевернута)

Перевернута "Дев'ятка Жезлів" говорить про виснаження. Через необхідність контролювати багато справ одночасно ви втратили багато енергії. Тож, у період ретроградного Меркурія ви будете особливо чутливими й емоційними. Не вступайте у відкриті конфлікти, особливо з 3 по 12 березня. Не відповідайте одразу на провокаційні повідомлення. Перевіряйте всі папери двічі. Ваше головне завдання — зберегти ресурс, тож не нехтуйте відпочинком. Ситуація вирівняється після 18 березня.

Діва — карта Таро "Вежа" (перевернута)

Перевернута "Вежа" каже про страх змін або спробу втримати те, що вже тріщить по швах. Вам ретроградний Меркурій може принести різку розмову, розкриття таємниці або неочікувану та гірку правду. Найбільший тиск можливий у професійній сфері — перевірки, претензії, конфлікти через старі помилки. Але є важливий нюанс. Є шанс уникнути великого руйнування, якщо ви визнаєте проблему першими. Не ховайте голову в пісок. У стосунках краще говорити прямо, навіть якщо це складно. Незавершені справи слід закрити до 10 березня.

Риби — карта Таро "Десятка Мечів"

Оскільки ретроградний Меркурій проходить саме у вашому знаку, удар може бути особливо відчутним. "Десятка Мечів" говорить про завершення через біль або сильне розчарування. Можливе відчуття, що вас підвели, не підтримали або зрадили. Після 15 березня почне вимальовуватися нова перспектива. Порада Таро — не намагайтеся врятувати те, що вже себе вичерпало. Якщо хтось йде з вашого життя у цей період, це очищення простору. У фінансових питаннях не ризикуйте, не давайте в борг і не підписуйте угод без детальної перевірки.

