Какие знаки Зодиака почувствуют давление в ретроградный Меркурий — гороскоп за Таро

Начинается период ретроградного Меркурия. Он пройдет в Рыбах с 26 февраля по 20 марта, будет сложным и эмоциональным. Мистические карты Таро предупреждают: три знака Зодиака столкнуться с безумным внутренним и внешним давлением. Кто-то столкнется с проблемами на работе, кто-то — с напряжением в отношениях, а кому-то придется быстро принимать сложные решения.

Новини.LIVE делится прогнозом карт Таро, который поможет знакам Зодиака справиться с вызовами, что выпадут в период ретроградного Меркурия.

Овен — карта Таро "Девятка Жезлов" (перевернутая)

Перевернутая "Девятка Жезлов" говорит об истощении. Из-за необходимости контролировать много дел одновременно вы потеряли много энергии. Поэтому, в период ретроградного Меркурия вы будете особенно чувствительными и эмоциональными. Не вступайте в открытые конфликты, особенно с 3 по 12 марта. Не отвечайте сразу на провокационные сообщения. Проверяйте все бумаги дважды. Ваша главная задача — сохранить ресурс, поэтому не пренебрегайте отдыхом. Ситуация выровняется после 18 марта.

Дева — карта Таро "Башня" (перевернутая)

Перевернутая "Башня" говорит о страхе перемен или попытке удержать то, что уже трещит по швам. Вам ретроградный Меркурий может принести резкий разговор, раскрытие тайны или неожиданную и горькую правду. Наибольшее давление возможно в профессиональной сфере — проверки, претензии, конфликты из-за старых ошибок. Но есть важный нюанс. Есть шанс избежать большого разрушения, если вы признаете проблему первыми. Не прячьте голову в песок. В отношениях лучше говорить прямо, даже если это сложно. Незавершенные дела следует закрыть до 10 марта.

Рыбы — карта Таро "Десятка Мечей"

Поскольку ретроградный Меркурий проходит именно в вашем знаке, удар может быть особенно ощутимым. "Десятка Мечей" говорит о завершении из-за боли или сильного разочарования. Возможно ощущение, что вас подвели, не поддержали или предали. После 15 марта начнет вырисовываться новая перспектива. Совет Таро — не пытайтесь спасти то, что уже себя исчерпало. Если кто-то уходит из вашей жизни в этот период, это очищение пространства. В финансовых вопросах не рискуйте, не давайте в долг и не подписывайте сделок без детальной проверки.

