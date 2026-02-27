Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Начало весны принесет этим знакам Зодиака работу мечты по Таро

Начало весны принесет этим знакам Зодиака работу мечты по Таро

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 11:03
Гороскоп Таро на март 2026 — какие знаки Зодиака получат работу мечты
Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Профессиональная жизнь трех знаков Зодиака может измениться кардинально уже в первый месяц весны. Как пророчат мистические карты Таро, в марте счастливчикам выпадет шанс начать карьеру мечты и улучшить свое финансовое положение.

Новини.LIVE рассказывает, кто из представителей зодиакального круга, по предсказанию карт Таро, получит шанс на работу мечты.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" буквально говорит вам о судьбоносном шансе. В марте вам могут предложить новую должность или же вы наткнетесь на вакансию, идеально совпадающую с вашими желаниями и навыками. Риск упустить возможность есть, если вы долго будете колебаться и преуменьшать свои способности. Не бойтесь ответственности и новых обязанностей.

Дева — карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Восьмерка Пентаклей" говорит о вашей усталости работать на пределе возможностей и не получать достойного вознаграждения. В марте наконец появится возможность найти работу, где ваши навыки оценят по достоинству. Главное — перестать соглашаться на меньшее , а смело озвучивать свои ожидания по зарплате. Если вы давно думали об обновлении резюме или прохождении дополнительного курса, сделайте это в начале месяца.

Козерог — карта Таро "Туз Жезлов"

Первый месяц весны принесет вам вдохновение и большой источник энергии. У вас может появиться идея или предложение, которое станет началом большого карьерного роста. Шанс появится внезапно, но потребует быстрой реакции. Если вы проявите инициативу, результат превзойдет ожидания. Особенно благоприятный период для переговоров — середина марта. Вы сможете договориться о выгодных условиях, бонусах или дополнительных привилегиях.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кто из знаков Зодиака наконец-то найдет настоящую любовь в марте.

Какие знаки Зодиака смогут получить большие прибыли уже в первый месяц весны.

Кому март может принести проблемы в финансах.

гороскоп работа Астрология знаки Зодиака март карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации