Гороскоп Таро на март 2026 — какие знаки Зодиака получат работу мечты

Профессиональная жизнь трех знаков Зодиака может измениться кардинально уже в первый месяц весны. Как пророчат мистические карты Таро, в марте счастливчикам выпадет шанс начать карьеру мечты и улучшить свое финансовое положение.

Новини.LIVE рассказывает, кто из представителей зодиакального круга, по предсказанию карт Таро, получит шанс на работу мечты.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" буквально говорит вам о судьбоносном шансе. В марте вам могут предложить новую должность или же вы наткнетесь на вакансию, идеально совпадающую с вашими желаниями и навыками. Риск упустить возможность есть, если вы долго будете колебаться и преуменьшать свои способности. Не бойтесь ответственности и новых обязанностей.

Дева — карта Таро "Восьмерка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Восьмерка Пентаклей" говорит о вашей усталости работать на пределе возможностей и не получать достойного вознаграждения. В марте наконец появится возможность найти работу, где ваши навыки оценят по достоинству. Главное — перестать соглашаться на меньшее , а смело озвучивать свои ожидания по зарплате. Если вы давно думали об обновлении резюме или прохождении дополнительного курса, сделайте это в начале месяца.

Козерог — карта Таро "Туз Жезлов"

Первый месяц весны принесет вам вдохновение и большой источник энергии. У вас может появиться идея или предложение, которое станет началом большого карьерного роста. Шанс появится внезапно, но потребует быстрой реакции. Если вы проявите инициативу, результат превзойдет ожидания. Особенно благоприятный период для переговоров — середина марта. Вы сможете договориться о выгодных условиях, бонусах или дополнительных привилегиях.

